Twee spelers van Feyenoord negatief uitgelicht op tv na zege op Fenerbahçe

Youri Mulder zet vraagtekens bij de rol van en bij de 1-1. van Fenerbahçe tegen Feyenoord. De twee verdedigers hadden wellicht doortastender kunnen handelen. Uiteindelijk wist Feyenoord toch nog met 2-1 te winnen.

Allereerst wijst Mulder naar Read. De invaller handelde niet proactief genoeg toen Archie Brown aan de bal kwam. "Ga in de bal verdedigen!" Brown gaf een lage voorzet, die niet voldoende werd weggewerkt door Ahmedhodzic, waardoor Amrabat zijn poeier kon afvuren.

“Ahmedhodzic werkt de bal niet helemaal goed weg. Het is allemaal net niet goed verdedigd, maar wel goed ingeschoten door Amrabat”, aldus Mulder. Wat betreft het wegwerken van Ahmedhodzic zegt hij: “Die bal komt vrij hard voor. Je bent al blij dat je je poot ertegenaan krijgt.”

“De bal komt dan precies in de voeten van Amrabat, dat is ook een beetje ongelukkig. Die schiet ‘m goed in. Dat is jammer. Het spelbeeld werd wel steeds een beetje meer voor Fenerbahçe. Dan weet je dat zo’n situatie een keer kan voorkomen.”

Feyenoord minder in de tweede helft

Het tegendoelpunt was geen grote verrassing: Mulder zag dat Feyenoord Fenerbahçe ‘vanaf het begin van de tweede helft liet komen’. “Ze waren iets te veel terug aan het lopen, waar ze in de eerste helft de tegenstander echt attaqueerden.”

Waar het aan ligt? “Ja, dat weet ik niet. Het kan zijn dat de trainer misschien zegt in de rust dat ze het anders gaan doen. Dat kan. Het kan zijn dat je wat vermoeider raakt, al denk ik niet dat dat het probleem was. Het kan zijn dat je misschien wat gemakkelijker wordt. Het hoeft maar één persoon op het veld te zijn die dat werk niet doet.”

Volgens Mulder kan er in zo’n geval ook een rol zijn voor de nieuwe aanvoerder Sem Steijn. “Een aanjager in het veld die dan zegt ‘kom jongens, we moeten het weer net zo doen’, is dan wel fijn. Tien minuten voor het einde zag ik Sem Steijn dat wel doen. Dan gaat het publiek er ook weer achter staan. Dat is zo fijn hier. Dan voel je echt die twaalfde man weer.”