Live voetbal

Twee spelers van Feyenoord negatief uitgelicht op tv na zege op Fenerbahçe

Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa tegen Fenerbahce
Foto: © Imago
2 reacties
Dominic Mostert
7 augustus 2025, 06:55   Bijgewerkt: 6 augustus 2025, 23:30

Youri Mulder zet vraagtekens bij de rol van Givairo Read en Anel Ahmedhodzic bij de 1-1. van Fenerbahçe tegen Feyenoord. De twee verdedigers hadden wellicht doortastender kunnen handelen. Uiteindelijk wist Feyenoord toch nog met 2-1 te winnen.

Allereerst wijst Mulder naar Read. De invaller handelde niet proactief genoeg toen Archie Brown aan de bal kwam. "Ga in de bal verdedigen!" Brown gaf een lage voorzet, die niet voldoende werd weggewerkt door Ahmedhodzic, waardoor Amrabat zijn poeier kon afvuren.

Artikel gaat verder onder video

“Ahmedhodzic werkt de bal niet helemaal goed weg. Het is allemaal net niet goed verdedigd, maar wel goed ingeschoten door Amrabat”, aldus Mulder. Wat betreft het wegwerken van Ahmedhodzic zegt hij: “Die bal komt vrij hard voor. Je bent al blij dat je je poot ertegenaan krijgt.”

“De bal komt dan precies in de voeten van Amrabat, dat is ook een beetje ongelukkig. Die schiet ‘m goed in. Dat is jammer. Het spelbeeld werd wel steeds een beetje meer voor Fenerbahçe. Dan weet je dat zo’n situatie een keer kan voorkomen.”

Feyenoord minder in de tweede helft

Het tegendoelpunt was geen grote verrassing: Mulder zag dat Feyenoord Fenerbahçe ‘vanaf het begin van de tweede helft liet komen’. “Ze waren iets te veel terug aan het lopen, waar ze in de eerste helft de tegenstander echt attaqueerden.”

Waar het aan ligt? “Ja, dat weet ik niet. Het kan zijn dat de trainer misschien zegt in de rust dat ze het anders gaan doen. Dat kan. Het kan zijn dat je wat vermoeider raakt, al denk ik niet dat dat het probleem was. Het kan zijn dat je misschien wat gemakkelijker wordt. Het hoeft maar één persoon op het veld te zijn die dat werk niet doet.”

Volgens Mulder kan er in zo’n geval ook een rol zijn voor de nieuwe aanvoerder Sem Steijn. “Een aanjager in het veld die dan zegt ‘kom jongens, we moeten het weer net zo doen’, is dan wel fijn. Tien minuten voor het einde zag ik Sem Steijn dat wel doen. Dan gaat het publiek er ook weer achter staan. Dat is zo fijn hier. Dan voel je echt die twaalfde man weer.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie noemt één belangrijke reden waarom Timber zijn aanvoerdersband kwijt is

  • Gisteren, 23:48
  • Gisteren, 23:48
José Mourinho bij Feyenoord - Fenerbahçe

Mourinho doet iets heel ongebruikelijks na Feyenoord - Fenerbahçe

  • Gisteren, 23:37
  • Gisteren, 23:37
Feyenoord Fenerbahçe

Feyenoord-fan is na provocatie tegen Fenerbahçe plots groot nieuws in Turkije

  • Gisteren, 23:31
  • Gisteren, 23:31
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Goku
Erkende gebruiker! Meer info
3.218 Reacties
686 Dagen lid
38.405 Likes
Goku
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ach voetbal bestaat uit fouten, als alles perfect ging, vielen er ook geen doelpunten

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
345 Reacties
1.045 Dagen lid
4.735 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Zeker, en echte fouten kan je het niet eens noemen. Iets te langzaam te reageren van Read. Net niet lekker geraakt. En dan perfect opgevangen en gelijk panklaar gelegd en briljant geraakt. Normaal zouden de meeste spitsen de bal naast of in de tweede ring raken en Amrabat wist hem geweldig in te schieten. En het was niet onverdiend. Verre van. Maar ik kan dan ook wel genieten dat de special one met zijn tijd rekken en wedstrijd dood maken dan ook een stukje karma krijgt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Goku
Erkende gebruiker! Meer info
3.218 Reacties
686 Dagen lid
38.405 Likes
Goku
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ach voetbal bestaat uit fouten, als alles perfect ging, vielen er ook geen doelpunten

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
345 Reacties
1.045 Dagen lid
4.735 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Zeker, en echte fouten kan je het niet eens noemen. Iets te langzaam te reageren van Read. Net niet lekker geraakt. En dan perfect opgevangen en gelijk panklaar gelegd en briljant geraakt. Normaal zouden de meeste spitsen de bal naast of in de tweede ring raken en Amrabat wist hem geweldig in te schieten. En het was niet onverdiend. Verre van. Maar ik kan dan ook wel genieten dat de special one met zijn tijd rekken en wedstrijd dood maken dan ook een stukje karma krijgt.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Fenerbahçe

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2
2022/2023
Sheff Utd
34
6

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel