Van Persie verrast door beelden van zichzelf: 'Dit had ik niet eens door'

Robin van Persie na Feyenoord - Fenerbahçe
Foto: © Ziggo Sport
Luuk van Grinsven
7 augustus 2025, 08:48

Door een kopbal van Anis Hadj Moussa won Feyenoord woensdagavond de eerste ontmoeting met Fenerbahçe in de voorronde van de Champions League (2-1). De reactie van Robin van Persie – tijdens en na de winnende treffer – was opvallend. De oefenmeester van Feyenoord reageert hier voor de camera’s van Ziggo Sport op.

Hadj Moussa knikte Feyenoord in de 91ste minuut naar de overwinning, nadat hij een voorzet van Jordan Bos – een bal die redelijk lang onderweg was – subtiel binnenkopte. Van Persie beleefde het moment mee, want na de voorzet van Bos, knikte de trainer ook mee. Alsof hij zelf in de positie van Hadj Moussa stond.

“Ho, ik doe ook nog mee!”, reageert Van Persie na het zien van de beelden. Hij lacht hardop: “Dit wist ik niet eens, dit had ik niet eens door. Echt niet. Grappig!” Presentator Sam van Royen verwacht dat dit ‘er nooit meer uitgaat’. “Ja, dat meekoppen. Ik had ook wel een aardige timing, maar goed. Hadj Moussa zat er heel goed op en daar ben ik blij mee", zegt de Feyenoord-trainer.

“Een hele mooie bal van Jordan. Ik hoopte al dat hij over Casper (Tengstedt, red.) zou gaan. De eerste kopgoal van Hadj Moussa in zijn carrière. Dat heb ik even gedubbelcheckt”, zegt Van Persie over de winnende goal.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

