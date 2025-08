Mourinho doet iets heel ongebruikelijks na Feyenoord - Fenerbahçe

José Mourinho was na afloop van het duel tussen Feyenoord en Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League lyrisch over scheidsrechter Glenn Nyberg. Hoewel de Portugese oefenmeester er een handje van heeft om af te geven op de leidsman na een nederlaag, was er vanavond een lofzang voor de Zweedse arbiter.

Feyenoord kwam in de eigen Kuip na iets minder dan twintig minuten spelen op een 1-0 voorsprong door een treffer van Quinten Timber. De middenvelder, die de aanvoerdersband verloor aan Sem Steijn, besloot vanaf de rand van de zestien uit te halen en was doeltreffend doordat zijn schot nog van richting werd veranderd. In de slotfase maakte voormalig Feyenoorder Sofyan Amrabat de 1-1, waarna Anis Hadj Moussa in de blessuretijd van het duel de 2-1 tegen de touwen kopte op aangeven van Jordan Bos.

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase van het duel, nog voordat Feyenoord de 2-1 maakte, werd het nog even onvriendelijk op het veld na een stevige overtreding van Luciano Valente. De bank van Fenerbahçe veerde op en scheidsrechter Nyberg moest het opstootje in de kiem schoren. Dit deed de 36-jarige Zweed, die bij de UEFA te boek staat als een van de topscheidsrechter met verve.

Na afloop was er vanuit Mourinho een lofzang voor Nyberg. "Ik sta erom bekend dat ik scheidsrechters altijd bekritiseer, zeker als ik verlies, maar ik moet zeggen: deze scheidsrechter was fantastisch", wordt de Portugese succescoach geciteerd door Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad. "Hij had volledige controle over de wedstrijd. Fantastisch."