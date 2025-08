Feyenoord-fan is na provocatie tegen Fenerbahçe plots groot nieuws in Turkije

Een supporter van Feyenoord is groot nieuws in Turkije. De Rotterdamse fan provoceerde in het Champions League-duel met Fenerbahçe de meegereisde Turkse aanhang en prijkt woensdagavond groot op de voorpagina van Fanatik.

Feyenoord speelde woensdagavond in de eigen Kuip het eerste duel met Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League. In een bij vlagen heet potje zegevierde het elftal van trainer Robin van Persie met 2-1 over de Turkse grootmacht, door een doelpunt in blessuretijd van Anis Hadj Moussa.

Hadj Moussa bracht de supporters van Feyenoord in extase met een fraaie kopbal en bezorgde de Rotterdammers daarmee een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in Istanbul.

Eerder in de wedstrijd daagden supporters van Feyenoord en Fenerbahçe elkaar op de tribunes afwisselend af. Eén fan van Feyenoord haalde het nieuws in Turkije, door een shirt van Galatasaray-aanvaller Leroy Sané prominent te tonen aan het uitvak met Fenerbahçe-supporters achter zich. Galatasaray is de aartsrivaal van Fenerbahçe.

Fanatik, de grootste sportkrant van Turkije, plaatst op zijn website een foto van de Feyenoord-fan. “Een surprise voor Sané voorafgaand aan de wedstrijd”, klinkt het.