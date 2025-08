Paniek slaat één seconde na eindsignaal plots toe bij Feyenoord

Na het laatste fluitsignaal bij Feyenoord – Fenerbahçe (2-1) hadden twee spelers van de thuisploeg een behandeling nodig. Verzorgers renden het veld op om te kijken naar en , die met elkaar in botsing raakten.

In de zesde minuut van de blessuretijd dacht Fenerbahçe nog aan aanvallen: vanaf het middenveld werd nog een laatste voorzet verstuurd. Scheidsrechter Glenn Nyberg blies op zijn fluit en dus was de situatie niet meer geldig.

Artikel gaat verder onder video

Dat leken Wellenreuther en Ahmedhodzic echter niet door te hebben. Zij gingen allebei voor de bal en kwamen in botsing. Met name Wellenreuther leek er niet al te best aan toe. “Het lijkt me verstandig als hij de ereronde even overslaat”, merkte Ziggo Sport-commentator Joep Schrijvers op.

Later concludeerde hij dat het toch leek mee te vallen met het tweetal. Zij namen daarna wel deel aan de ereronde.