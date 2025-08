Lofzang voor Van Persie: 'Mooi dat hij dit durft'

Raymond Mulder vindt het lovenswaardig dat Feyenoord-trainer Robin van Persie het aandurft om te experimenteren met keepers. De keeperstrainer van FC Dordrecht stelt dat drie wedstrijden spelen in een week net als voor veldspelers intensief is.

Van Persie koos afhankelijk voor Justin Bijlow als eerste doelman bij Feyenoord. Vorige week gaf de oefenmeester echter te kennen dat Timon Wellenreuther voorlopig onder de lat zal staan bij de Rotterdammers. "Op dit moment zoek ik een keeper die drie wedstrijden per week kan spelen", wees Van Persie naar het dubbele programma van programma zo vroeg in het seizoen. "Justin is in mijn ogen goed bezig, hij is steeds fitter aan het worden. Maar hij is op dit moment trainingsfit, niet wedstrijdfit om drie keer in de week te spelen."

Volgens Mulder is keepen veel intensiever dan het op het eerste oog lijkt. "Er is nog steeds een beeld van keepers: die kan nooit moe zijn na een wedstrijd. Maar je ziet in metingen dat hun hartslag negentig minuten lang super hoog is", vertelt hij tegenover NU.nl. "Als je dan ook nog een redding moet verrichten, komt dat piekmoment er nog bovenop. Dan is de batterij wel even leeg."

Vanwege de 'Engelse' weken kiest Van Persie dus vooralsnog voor Wellenreuther onder de lat, maar dat kan in de loop van het seizoen nog wel eens veranderen. "Ik kijk als buitenstaander naar Feyenoord, maar ik kan me voorstellen dat ze nu misschien kiezen voor een langer traject met Bijlow. Zodat hij straks optimaal fit is en wel drie wedstrijden per week aankan", gaat Mulder verder.

In zijn ogen is het dan ook een achterhaalde gedachte dat een club het hele seizoen met dezelfde doelman moet gaan spelen. "Als de speelwijze vraagt om een ander type rechtsback om een resultaat te halen, dan stellen we die eventueel ook op. En dus zou dat ook met keepers moeten kunnen, als de speelwijze het vraagt en je beschikt over meerdere profielen in het keepersteam", aldus Mulder. "Uiteraard is communicatie tussen de coach en de keepers daarin ook cruciaal, om dit soort processen goed te begeleiden. Mooi om te zien dat Van Persie het aandurft om hiermee te experimenteren", besluit hij.