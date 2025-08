Kijkers zijn woedend op commentator Joep Schrijvers: ‘Echt schandalig, geen respect’

Commentator Joep Schrijvers van Ziggo Sport heeft geen beste beurt gemaakt aan het begin van het Champions League-duel tussen Feyenoord en Fenerbahçe. Kijkers verwijten Schrijvers dat hij geen volledige stilte in acht nam toen de supporters in het stadion applaudisseerden voor Ove Kindvall.

Volg Feyenoord - Fenerbahçe in ons liveblog.

Oud-Feyenoorder Kindvall overleed dinsdag 82-jarige leeftijd. De Zweedse aanvaller maakte in de jaren zestig en zeventig furore in het shirt van Feyenoord, dat hij in 1970 als eerste Nederlandse club ooit de Europa Cup 1 bezorgde.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de wedstrijd eerden de aanwezige supporters in De Kuip Kindvall door een minuut lang te applaudisseren. Toen het applaus begon gaf Schrijvers wat informatie over Kindvall. De commentator liet daarna kort een stilte vallen, maar begon vervolgens, terwijl het applaus nog klonk, weer met praten. Dat wordt hem zwaar aangerekend door de kijkers thuis.

“Echt schandalig dat die commentator door de minuut applaus voor Kindval heen lult. Geen respect”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Een overzicht van de kritische reacties op X over commentator Joep Schrijvers: