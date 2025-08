Jack van Gelder deelt verontrustend Feyenoord-nieuws: 'Ik vrees met grote vreze'

Jack van Gelder denkt dat Feyenoord zich niet gaat plaatsen voor de Champions League, zo voorspelt hij tijdens de maandagavonduitzending van De Oranjezomer. De 74-jarige analist verwacht dat Fenerbahçe-trainer José Mourinho de Rotterdammers hoogstpersoonlijk op de knieën gaat krijgen. Wél is Van Gelder erg gecharmeerd van Robin van Persie.

Feyenoord neemt het woensdagavond op tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League. Volgende week dinsdag reist de ploeg van Van Persie af naar Turkije voor de return. Mochten de Rotterdammers in deze ronde afrekenen met de Turkse grootmacht, is plaatsing voor de competitiefase van het miljardenbal nog geen feit. Daarvoor moet namelijk nóg een ronde worden overleefd.

Artikel gaat verder onder video

Maar Van Gelder, denkt dat juist die ronde niet gehaald gaat worden door Feyenoord. “Ik vrees met grote vreze dat Mourinho weer een of andere tovertruc uithaalt, waardoor hij de boel gaat ontregelen”, is de voormalig commentator heel duidelijk, terwijl Noa Vahle instemmend knikt. Hélène Hendriks is het eens: “Zoals Mourinho dat zo vaak doet”, zegt de maandag teruggekeerde presentatrice.

Toch deelt Van Gelder nog een groot compliment uit. “Ik heb een waanzinnige bewondering voor Robin van Persie. Zijn uitstraling is echt fantastisch. Ik zag De Kuip weer helemaal gonzen, er is natuurlijk geen enkel stadion waarin de twaalfde man zó leeft. Ik hoop dat hij het goed gaat doen tegen Fenerbahçe. Niet alleen voor het Nederlandse voetbal en voor Feyenoord, maar ook voor zichzelf”, sluit hij af.