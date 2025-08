Vader van Feyenoord-speler krijgt pijnlijk advies: 'Dit klinkt heel hard en vervelend’

Sjoerd Mossou denkt dat zich moet gaan focussen om de beste tweede keeper van de wereld te gaan worden. De journalist van het Algemeen Dagblad richt zich tijdens Voetbalpraat daarom tot de vader en zaakwaarnemer van de Feyenoord-goalie.

Bijlow sukkelt al jarenlang met blessureleed. De keeper werd dit seizoen – door Robin van Persie – benoemd tot nummer één van Feyenoord, maar zag die keuze verrassend weer teruggedraaid worden. Omdat de doelman enkel en alleen trainingsfit is, krijgt Wellenreuther op dit moment de voorkeur.

“Als ik de agent of vader van Bijlow was, dan zou ik – en dit klinkt heel hard en vervelend – zeggen dat hij de beste tweede keeper van de wereld gaat proberen te worden”, begint Mossou zijn betoog bij Voetbalpraat. “Je kunt van Bijlow niet meer zeggen dat hij een geschikte eerste keeper is”, vervolgt de journalist, die reactie krijgt van Kenneth Perez: “Ook geen tweede keeper.”

De analist vindt dat clubs op een tweede keeper moeten kunnen vertrouwen, en ziet dat Bijlow niet alleen tijdens wedstrijden geblesseerd raakt. “Bijlow kan geen hele reeksen van wedstrijden achter elkaar keepen, daar gaat het mij meer om. Dat is toch inmiddels wel gebleken? Als Feyenoord zou ik de discussie over hem (of Bijlow de eerste keeper moet zijn) een keer beëindigen”, reageert Mossou.

De journalist van het Algemeen Dagblad denkt zelfs dat Feyenoord op zoek moet gaan naar een nieuwe eerste keeper, omdat Timon Wellenreuther ook niet voldoet aan de eisen van een nummer één.