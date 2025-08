Feyenoord - Fenerbahçe op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Het seizoen gaat officieel beginnen voor Feyenoord. De ploeg van trainer Robin van Persie neemt het woensdag 6 augustus in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Turkse Fenerbahçe. Het duel wordt gespeeld in De Kuip en begint om 21.00 uur. De wedstrijd is live te zien op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Feyenoord - Fenerbahçe?

De aftrap van de wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe is om 21.00 uur. De UEFA heeft de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg aangesteld voor de heenwedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League. De 36-jarige arbiter wordt in De Kuip geassisteerd door landgenoten Mahbod Beigi en Andreas Söderkvist, terwijl Oscar Johnson de vierde official is. Er is in de persoon van Carlos del Cerro Grande een Spaanse VAR, hij wordt geassisteerd door landgenoot Juan Martínez Munuera.

Op welke zender is Feyenoord - Fenerbahçe te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Dit kanaal is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is de wedstrijd te zien via Ziggo Sport Free. Sinds januari 2025 kunnen niet-abonnees van Ziggo ook zonder account de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs streamen. Er is echter wel één uitzondering: om ook in Europese landen buiten Nederland via Ziggo te kunnen kijken, dienen klanten van andere providers zich wél te registreren.

Hoe verliep de voorbereiding van Feyenoord?

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen speelde Feyenoord een zestal oefenwedstrijden. De resultaten hiervan waren wisselend voor de ploeg van Van Persie. De oefencampagne van Feyenoord werd afgetrapt met een duel tegen SC Cambuur, als opening van het Kooi Stadion. In Leeuwarden werd met 1-4 gewonnen. Daarna werd er gelijkgespeeld tegen Union Sint-Gillis (1-1), waarna er drie nederlagen volgden tegen achtereenvolgens KAA Gent (1-2), OGC Nice (1-2) en FC Liefering (2-0). Afgelopen zaterdag werd de traditionele openingswedstrijd in De Kuip wél winnend afgesloten. Feyenoord was met liefst 4-0 te sterk voor VfL Wolfsburg.