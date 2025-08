Feyenoord bereikt volledig akkoord over verdediger: transfer binnen 24 uur afgerond

De onderhandelingen tussen Feyenoord en Sheffield United over boeken progressie, zo meldt 1908.nl. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de 26-jarige verdediger op korte termijn een persoonlijk akkoord bereikt met de Rotterdammers.

Feyenoord Transfermarkt, een ander Feyenoord-medium, wist maandagochtend al te melden dat de Rotterdammers in de markt zijn voor de 26-jarige Bosnische centrale verdediger. Ahmedhodzic wordt binnen de club gezien als een ‘serieuze, concrete mogelijkheid’.

Artikel gaat verder onder video

Volgens 1908 worden er goede stappen gezet in de onderhandelingen met Sheffield United. Feyenoord is nog niet rond met de Engelse club, maar het ziet er ‘positief’ uit. Het openingsbod, dat maandag is uitgebracht, schijnt rond de vraagprijs van Sheffield te liggen. Het is niet bekend op welk bedrag de clubs afstevenen.

Het contract van de Bosnische international loopt nog door tot medio 2026, waardoor de prijs wellicht iets gedrukt wordt. Een persoonlijk akkoord wordt daarnaast ook spoedig verwacht. Ahmedhodzic speelt sinds de zomer van 2022 bij Sheffield, dat hem destijds voor zo’n 4,5 miljoen euro overnam van Malmö.

Update, 20.25 uur: Feyenoord en Sheffield United bereiken totaalakkoord

Feyenoord Transfermarkt weet te melden dat de Rotterdammers en Sheffield United een totaalakkoord hebben bereikt over Ahmedhodzic. Daarnaast zou het persoonlijk akkoord inderdaad zijn bereikt. De laatste plooien worden in de komende 24 uur afgewikkeld, aldus het medium