Turkse media genadeloos: meerdere Feyenoord-spelers scoren dikke onvoldoende

Feyenoord won woensdagavond de eerste clash tegen Fenerbahçe in de voorronde van de Champions League (2-1). De Rotterdammers speelden een uitstekende eerste helft, maar zakten in de tweede helft wat terug. Donderdagochtend delen talloze Turkse sportkranten rapportcijfers uit, en daaruit valt op dat de invallers bij Feyenoord door de mand vielen.

Robin van Persie wisselde woensdagavond in de 61ste minuut, toen Gaoussou Diarra en Luciano Valente in de ploeg kwamen. Vervolgens kwamen Givairo Read en Casper Tengstedt in de 77ste minuut in het veld en viel Oussama Targhalline in in de 84ste minuut. Hoewel al deze spelers dus maximaal een half uur speelden, zijn veel Turkse kranten negatief.

Zo deelt T Sport drie onvoldoendes uit: Valente (5), Read (4) en Tengstedt (4). Milliyet geeft laatstgenoemde ook een 4, terwijl Read – die op hetzelfde moment inviel – geen rapportcijfer krijgt. Bij Fanatik komt Tengstedt er nog wel vanaf met een voldoende (6), maar scoren Read en Valente juist weer een 5.

Beste speler Feyenoord volgens Turkse sportkranten

Anis Hadj Moussa krijgt het hoogste rapportcijfer van de Turkse sportkranten. De rechtsbuiten kroonde zich tot matchwinner met zijn late kopbal, waardoor Feyenoord dinsdag met een voorsprong richting Fenerbahçe gaat. De creatieve vleugelspeler wordt over het algemeen gerapporteerd met het cijfer 8. "Hij was één van de beste spelers op het veld", schrijft Fanatik onder meer.

Ook Jordan Bos, Quinten Timber en Tsuyoshi Watanabe verdienen bij sommige sportkranten een 8, maar moeten over het algemeen tevreden zijn met een 7.