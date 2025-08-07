Turkse media slijpen messen en dwingen Mourinho richting uitgang

De dagen van José Mourinho als trainer van Fenerbahçe zijn geteld. Althans, dat stellen verschillende Turkse kranten na de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tussen Feyenoord en de Turkse topclub (2-1). De Turkse media stellen dat de Portugees zijn beste tijd heeft gehad.

Feyenoord kwam woensdagavond met name in de eerste helft goed voor de dag tegen Fenerbahçe, wat via Quinten Timber een voorsprong opleverde. Vlak voor tijd schoot Sofyan Amrabat de gelijkmaker hard voorbij Timon Wellenreuther, waardoor beide ploegen in evenwicht richting de return leken te gaan. In de blessuretijd was het echter Anis Hadj Moussa die de Rotterdammers met een kopbal de zege bezorgde.

Turkse media schrijven de schuld van de nederlaag in De Kuip op het conto van Mourinho. “Is Mourinho uit de mode?”, vraagt Fanatik zich oprecht af. “Het resultaat is geen slecht uitgangspunt voor het tweede duel, maar als Mourinho besluit om Fenerbahçe te laten starten zoals in De Kuip, zal het een helse uitdaging worden om een resultaat tegen Feyenoord te boeken.”

De krant denkt dan ook dat The Special One niet meer de toptrainer is die hij ooit was. “Om een lang verhaal kort te maken: de Mourinho die ooit zeer geliefd was en waarvan men droomde bij Fenerbahçe heeft nu zijn beste tijd gehad”, gaat Fanatik verder. “Dit is niet alleen gebaseerd op één wedstrijd, maar op basis van het feit dat bij de start van zijn tweede seizoen hij zijn stempel geenszins op het spel heeft kunnen drukken of een speler beter heeft kunnen maken. De samenwerking met Fenerbahçe heeft geen enkel resultaat opgeleverd.”

Ook Milliyet ziet het somber in voor Mourinho. “Hij lijkt zich niet bewust van de intense woede en vermoeidheid bij de mensen op straat”, klinkt het. De krant ziet dan ook weinig perspectief meer onder de Portugees. “Als hij zich dat wel was, dan had Fenerbahçe in Rotterdam niet zo ongeorganiseerd, ongestructureerd en onopvallend gespeeld. Het lijkt of het karakter van Mourinho de spelers afremt. “Ga gewoon spelen”, moet hij zeggen. Het wordt nu een gewoonte om iedere wedstrijd 45 minuten weg te gooien…”