Amrabat lokt Feyenoord-fans uit de tent: ‘Mooie motivatie voor de return!’

Sofyan Amrabat na Feyenoord - Fenerbahçe
Foto: © Ziggo Sport
Luuk van Grinsven
7 augustus 2025, 10:35

Feyenoord boekte woensdagavond een benauwde zege in het eerste duel van de Champions League-voorronde tegen Fenerbahçe (2-1). Sofyan Amrabat, de doelpuntenmaker van de Turken, vond deze uitslag niet terecht, zo stelt hij tegenover Ziggo Sport. Feyenoord-supporters zijn vol ongeloof na het interview.

Feyenoord startte uitstekend aan het duel en haalde een hoog niveau in de eerste helft. Met een stand van ‘slechts’ 1-0 gingen de Rotterdammers de tweede helft in, waarin Fener sterker voor de dag kwam. Dat kleine overwicht resulteerde in de 86ste minuut tot de gelijkmaker van oud-Feyenoorder Amrabat. Dankzij een knappe kopbal van Anis Hadj Moussa stapten de Rotterdammers alsnog van het veld met een overwinning.

Volgens Amrabat is de uitslag niet helemaal terecht. “Dit geeft een hele zure nasmaak. We komen dikverdiend op 1-1. Feyenoord begon heel sterk, in de eerste twintig minuten hadden we moeite met ze. Daarna groeiden we in de wedstrijd en domineerden we de hele tweede helft. Als iemand de overwinning verdiende, waren wij het. We kijken met veel vertrouwen uit naar ‘de tweede helft’ van deze wedstrijd”, zegt de Marokkaan.

“Ik denk dat wij meer verdienden te winnen”, valt Amrabat verderop in het interview in herhaling. “Maar dat is voetbal. Door één moment van verslapping krijgen we hem tegen. Dat is heel zuur”, aldus de middenvelder.

Feyenoord-fans reageren via X met verbazing op het interview. De supporters van de Rotterdammers zijn het niet eens met de stellingen van Amrabat en zien de beelden als een motivatie voor de return.

