Feyenoord-supporters zingen schokkend spreekkoor tegen Fenerbahçe

Supporters van Feyenoord scandeerden woensdagavond een anti-islamitisch liedje tijdens de wedstrijd tegen Fenerbahçe (2-1 winst). In de slotfase werd 'Allah, Allah, je moeder is een hoer' gescandeerd in De Kuip.

Het spreekkoor was te horen in de 88ste minuut, toen het nog 1-1 stond. Op dat moment lag het spel even stil, omdat de bank van Fenerbahçe boos opveerde na een tackle van Luciano Valente op Jhon Durán.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet de eerste keer dat het spreekkoor klinkt in De Kuip. Het was ook te horen in juli 2014, toen Feyenoord thuis speelde tegen Besiktas in de derde voorronde van de Champions League.

Feyenoord won de wedstrijd met 2-1 dankzij een laat doelpunt van Anis Hadj Moussa. Volgende week dinsdag wacht in Istanbul de return. De winnaar treft de winnaar van het tweeluik tussen Benfica en OGC Nice; de eerste wedstrijd werd met 0-2 gewonnen door Benfica.