Michiel Kramer pakt Feyenoord-speler hard aan: ‘Doe even normaal, joh…’

vindt het opmerkelijk dat zijn redding van afgelopen wedstrijd tegen Fenerbahçe uitbundig vierde. De sluitpost van de Rotterdammers was in de 41ste minuut belangrijk met een één-op-één-redding, maar mocht enkele seconden later van geluk spreken dat de goal van de Turken werd afgekeurd.

Pas in de 41ste minuut van de wedstrijd in de voorronde van de Champions League werd Fenerbahçe écht gevaarlijk. Archie Brown ontsnapte aan de verdediging van Feyenoord en dook op voor de neus van Wellenreuther. De Duitser maakte zich vervolgens groot en keerde de inzet van Brown knap. Deze redding besloot hij te vieren met een gebalde vuist in de lucht. Zo’n tien seconden later zat Wellenreuther mis bij een voorzet, die uiteindelijk binnengekopt kon worden. De treffer ging echter niet door vanwege buitenspel.

Kramer hekelt dit moment: “Weet je hoe het komt dat hij mis zat? Omdat hij gaat juichen als hij een bal tegenhoudt…”, zegt de spits van RKC hoofdschuddend. “Een keeper die gaat juichen als hij een bal tegenhoudt, Jezus… Je staat daar om een bal tegen te houden, maat. Doe is even normaal, joh”, gaat Kramer verder.

“Eerst juichen en dan onder een bal doorgaan… Juich dan niet en pak die bal gewoon”, sluit de boomlange spits af. Wellenreuther is afgelopen weken sowieso onderwerp van gesprek. De doelman zou aanvankelijk starten als tweede keeper, maar is het nieuwe seizoen – omdat Justin Bijlow alleen trainingsfit is – toch begonnen als ‘nummer één’.