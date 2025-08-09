Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie voert één wijziging door

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
9 augustus 2025, 10:05

Feyenoord opent zaterdagavond de VriendenLoterij Eredivisie-seizoen met een thuisduel tegen NAC Breda. De Rotterdammers kwamen woensdagavond al in actie tegen Fenerbahçe in de voorronde van de Champions League, maar de verwachting is dat Robin van Persie zijn elftal slechts op één positie gaat wijzigen.

Feyenoord opende het seizoen met een belangrijke overwinning op Fenerbahçe. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen haalde, met name in de eerste helft, een zeer verdienstelijk niveau. De verwachting is daarom dat Van Persie niet al te veel gaat veranderen aan zijn opstelling.

Het lijkt erop dat alleen de rechtsback een andere naam zal zijn tegen NAC, namelijk die van Givairo Read. De jongeling begon afgelopen woensdag op de bank, maar stevent af op een basisplaats in plaats van Jordan Lotomba. Van Persie is fan van Read en benoemde de verdediger zelfs tot derde aanvoerder.

Verder ziet de opstelling er hetzelfde uit als tegen Fenerbahçe. Dat betekent dat Timon Wellenreuther opnieuw op doel staat en het centrale duo gevormd wordt door Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodžić. Op linksback krijgt Jordan Bos vermoedelijk weer de voorkeur boven Gijs Smal. Het middenveld wordt wederom gevormd door Hwang In-beom, Quinten Timber en aanvoerder Sem Steijn. Ook het aanvalstrio lijkt al bekend: Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Leo Sauer.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen NAC Breda:

Wellenreuther, Read, Admedhodzic, Watanebe, Bos; Hwang, Timber, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Feyenoord - NAC

18:45
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Givairo Read

Givairo Read
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
