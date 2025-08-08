Live voetbal

'Dit is het grootste zorgenkindje voor Van Persie bij Feyenoord'

Feyenoord-trainer Robin van Persie en Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
Dominic Mostert
8 augustus 2025, 07:25

De voorhoede van Feyenoord is het grootste zorgenkindje voor trainer Robin van Persie, zo denkt Marciano Vink. De analist van ESPN vindt de aanval vooralsnog de zwakste linie bij Feyenoord. Het ontbreekt de ploeg in zijn ogen aan snelheid en een doelpuntmaker.  

Feyenoord speelde woensdag de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Fenerbahçe (2-1 zege), en daarin kon Vink de balans opmaken. “Ik vind Feyenoord voorin nog niet zo sterk als het middenveld en de verdediging, met die nieuwe aanwinst”, doelt hij bij Voetbalpaat op de van Leeds United overgekomen Anel Ahmedhodzic.

Voorin op de flanken ziet hij nog ruimte voor verbetering. “Met een type Paixão of een type Sinisterra heb je snelheid. Je weet: als de bal naar voren gaat in de omschakeling, ben je levensgevaarlijk. En met Sauer, die zichzelf nog moet bewijzen, en Hadj Moussa is dat minder.” Hadj Moussa maakte weliswaar het winnende doelpunt, maar: “Verder vond ik hem een matige wedstrijd spelen.”

Vink vindt het middenveld van Feyenoord daarentegen ‘van superniveau’ en noemt de verdediging ‘in orde’. “Ik mis alleen snelheid en een echte goalgetter voorin. Je hebt Steijn erbij gekregen, die altijd op de goede plek staat en een neusje voor de goal heeft. Toch mis ik nog iets. Er zou nog iets bij kunnen. Een buitenspeler met snelheid.”

“Kijk ze hebben Diarra, die heeft snelheid en een dribbel”, stipt de oud-voetballer aan. “Misschien moeten ze hem uitleggen dat je niet alleen met de bal aan de voet snelheid kan maken, maar dat je ook gewoon diep kan gaan. Dus misschien zit het daar wel in. Maar met Hadj Moussa, Sauer, Ueda en Steijn daarachter, dan mis ik snelheid.”

Karim El Ahmadi wijst erop dat Feyenoord ook Gonçalo Borges van FC Porto heeft gehaald voor de flanken. “Die maakte een goede indruk in de oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg, met goede steekballen.”

