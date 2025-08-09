Live voetbal

Van Gelder ziet perfecte speler voor Feyenoord: 'Kan een absolute held worden in De Kuip'

Jack van Gelder bij de Oranjezomer
Foto: © De Oranjezomer
Luuk van Grinsven
9 augustus 2025, 09:09

Jack van Gelder denkt dat Mexx Meerdink een fenomeen kan worden bij Feyenoord. De spits van AZ, die afgelopen donderdag een schitterende goal maakte in de Conference League-voorronde tegen FC Vaduz (3-0), kan volgens de sportverslaggever ‘een absolute held worden’ bij de Rotterdammers, zo zegt hij bij De Oranjezomer.

Meerdink timmert al langere tijd aan de weg, maar moet voorlopig Troy Parrott voor zich dulden in de pikorde bij AZ. Desondanks was de aanvaller donderdagavond wel trefzeker. En hoe: de jongeling controleerde een lange bal van achteruit ontzettend knap en wipte deze heel subtiel in het doel.

“Als hij lang achter Parrott moet blijven functioneren, wordt het moeilijk”, stelt Van Gelder, die vervolgens zijn licht laat schijnen over het werelddoelpunt van Meerdink en komt met een opvallend oordeel. “Ik vond het een beetje Bergkamp-achtig. Hij is een absolute Feyenoord-spits”, is de voormalig commentator stellig.

“Ik weet niet waarom, maar hij heeft de hele signatuur van een Feyenoord-spits. Een Dirk Kuyt-achtige speler, niet met dezelfde techniek, want hij heeft een hele andere techniek. Hij kan een ábsolute held worden in De Kuip”, gaat Van Gelder verder.

Scheidsrechter Bas Nijhuis vertelt vervolgens hoe Meerdink zich in het veld gedraagt. “Hij is heel erg op zichzelf, hij heeft weinig contact met spelers. Hij is heel rustig, maar ik ben het wel met Jack eens. Meerdink is echt wel een pareltje”, aldus de arbiter.

VIDEO - Jack van Gelder vindt Meerdink een Feyenoord-spits: 'Kan een absolute held worden in De Kuip!'

