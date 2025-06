Meerdink haalt uit naar bondscoach: ‘Alsof ik hem iets had aangedaan’

is verbaasd over de redenering van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger, die hem niet heeft opgeroepen voor het Europees kampioenschap dat momenteel bezig is. De spits meldde zich in november af voor het jeugdelftal en dat was een van de redenen voor Reiziger om hem niet in de selectie op te nemen.

Jong Oranje heeft woensdagavond de groepsfase van het EK Onder 21 overleefd door te winnen van Jong Oekraïne. In de afgelopen weken en zeker tijdens het toernooi wordt er veel gesproken over Meerdink, die er niet bij is. Vooral eerste spits Noah Ohio deed zijn naam vaak vallen, door het missen van veel kansen tijdens de tweede groepswedstrijd tegen Jong Denemarken. “Ik heb me er niet zo bewust mee bezig gehouden”, zegt Meerdink in een interview met Voetbal International. ‘Al is het best gek als je onderwerp van gesprek bent, tijdens een toernooi waarbij je helemaal niet aanwezig bent.”

Dat de AZ-spits niet aanwezig is in Slowakije, waar het toernooi gehouden wordt, heeft twee oorzaken. Bondscoach Reiziger gaf de voorkeur aan het duo Ohio en Thom van Bergen omdat hij graag zoveel mogelijk wilde werken met een vast team, dezelfde spelers die de kwalificatie doorlopen hadden. Daarnaast deed zich in november een incident voor, waarbij Meerdink zich afmeldde na een oproep voor Jong Oranje, maar wel een oefenwedstrijd speelde voor zijn club. “Ik vind wel dat als je een uitnodiging krijgt, je moet komen opdagen. Daarna kijken we wel of je kunt spelen. Je bent niet alleen international wanneer het je uitkomt.”, verklaarde Reiziger het ontbreken van de 21-jarige.

In gesprek met VI vertelt Meerdink hoe hij het voorval destijds beleefde: “Ik stond op de stand-by-lijst van Jong Oranje en werd alsnog opgeroepen. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar ik was pas net weer fit na een blessure. Dus toen ik bij AZ aan de trainer vertelde dat ik was gebeld vanwege Jong Oranje, zijn we met de fysieke staf om de tafel gaan zitten. Toen hebben we de keuze gemaakt dat ik bij AZ zou blijven. Later die week was een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht gepland en daarin zou ik een uur gaan spelen.”

'Alsof ik Reiziger iets had aangedaan'

Meerdink koos voor zijn herstel en bedankte voor Jong Oranje: “Daar had ik natuurlijk geen garantie op die speeltijd, terwijl het voor de opbouw van mijn fitheid belangrijk was een uur te voetballen. Dat moeten ze dan gewoon accepteren, vind ik. Nu leek het net alsof ik Reiziger iets had aangedaan. Wat totaal niet aan de orde was. Ik zal altijd open staan voor een oproep van een nationaal elftal. Maar in dit geval moesten we de keuze maken die voor mijn herstel het beste was. En als ik nu terugkijk op hoe het sindsdien is gegaan, is het de juiste keuze geweest.”, aldus de AZ’er, die negen Eredivisie-goals maakte het afgelopen seizoen.

