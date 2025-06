NOS openbaart ‘iets dat weinig mensen weten’ over Mexx Meerdink

Jeroen Grueter verwacht in de toekomst veel van . De NOS-commentator gelooft er heilig in dat de spits van AZ op niet al te lange termijn zal debuteren in het Nederlands elftal.

Op het YouTube-kanaal van de NOS blikt Grueter samen met presentator Thierry Boon en collega-commentator Arman Avsaroglu vooruit op het WK-kwalificatieduel van Oranje met Finland van zaterdagavond. Wanneer de spitspositie ter sprake komt, moet Grueter concluderen dat de opties voor bondscoach Ronald Koeman beperkt zijn. “We hebben geen spitsen van wereldklasse. Zo simpel is het eigenlijk”, stelt de commentator.

Volg Finland – Nederland hier in ons liveblog!

Artikel gaat verder onder video

Grueter bespreekt vervolgens vier opties die recentelijk door Koeman werden gebruikt: “Depay is inmiddels over zijn top heen, al doet hij het eigenlijk nog steeds bewonderenswaardig goed. Ik denk dat hij voor Ronald Koeman nog steeds de eerste keus is. Wout Weghorst doet heel erg zijn best en is prima als breekijzer, maar we moeten Wout Weghorst natuurlijk niet gaan inschatten als een Europese topspits. Zirkzee en Brobbey hebben de kans gekregen, maar hebben die beiden niet kunnen pakken, dus die twee kunnen we wel even wegstrepen.”

“Daarachter zie ik met name Mexx Meerdink. Dat vind ik echt een hele interesse voetballer”, vervolgt Grueter, die vervolgens informatie deelt over de spits die volgens hem bij wening mensen bekend is. “Hij heeft het afgelopen jaar flink aan zijn herstel moeten werken. Dat weten weinig mensen, maar hij was flink geblesseerd toen hij terugkwam van Vitesse.”

LEES OOK: Reiziger noemt twee redenen voor ontbreken Meerdink in EK-selectie Jong Oranje

Grueter licht niet toe waar Meerdink last van had en in welke fase van het seizoen dat het geval was. De 21-jarige aanvaller werd in het seizoen 2023/24 in de tweede seizoenshelft door AZ verhuurd aan Vitesse. Hij keerde terug bij AZ en kwam het afgelopen seizoen in alle competities tot 40 wedstrijden voor de Alkmaarders (14 doelpunten).

“Hij heeft best wel wat wedstrijden gespeeld en met name heel veel gescoord”, vervolgt Greuter over Meerdink. “Zijn moyenne is waanzinnig hoog. We hebben in de play-offs gezien waar hij toe in staat is, met name tegen Heerenveen met zijn hattrick. Wat ik heel graag zie in de punt van de aanval is een roofdier. Weghorst is totaal geen roofdier, dat vind ik een poedel. Een opgevoerde poedel.”

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Koeman stevig aangepakt: 'Belachelijk, KNVB is een speeltuinvereniging' 🔗

👉 Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'🔗

👉 John van Zweden haalt genadeloos uit naar Ronald Koeman: ‘Zal die ‘effe’ gek zijn’ 🔗

👉 Koeman vlak voor interlandperiode tot tranen geroerd 🔗

👉 Memphis Depay publiekelijk terechtgewezen: 'Stop met dit soort sneue stoerdoenerij' 🔗