Nieuw geluid over situatie Timber bij Feyenoord: 'Dat wordt in de kranten gesuggereerd, maar...'

is nog altijd 'gewoon' in gesprek met Feyenoord over het verlengen van zijn aan het einde van het seizoen aflopende contract, zo meldt Sam van Royen vrijdagavond in De Oranjezomer. Trainer Robin van Persie besloot voorafgaand aan het seizoen om Timber zijn aanvoerdersband af te nemen, waarbij de contractsituatie van de middenvelder werd opgegeven als één van de redenen.

Timber fungeerde vanaf september 2024 als eerste aanvoerder bij Feyenoord, maar toen de Rotterdammers het woensdag in de voorrondes van de Champions League opnamen tegen Fenerbahçe droeg zomeraankoop Sem Steijn plotseling de band om zijn arm. Van Persie vertelde dat Steijn de nieuwe eerste captain van de Rotterdammers is, met daarachter Anis Hadj Moussa en Givairo Read als respectievelijk tweede en derde aanvoerder. "Het heeft niets te maken met dat we ontevreden zijn over Quinten Timber", lichtte Van Persie zijn beslissing later toe. "Je zoekt veel dingen in een aanvoerder, waaronder een bepaalde commitment richting de club. Als hij zijn contract had verlengd voor deze beslissing, zou dat dat invloed gehad kunnen hebben."

Tegen Fenerbahçe verscheen Timber wel 'gewoon' aan de aftrap, de middenvelder was na negentien minuten zelfs de maker van de openingstreffer - al ging die officieel als eigen doelpunt van Mert Müldür de boeken in. Bondscoach Ronald Koeman toonde zich donderdagavond, ook in De Oranjezomer, kritisch op het besluit van Van Persie om Timber de band af te nemen: "Als hij nog gewoon alles geeft voor de club waarvoor hij speelt, zou het voor mij niet deze situatie als aanvoerder veranderen", sprak Koeman onder meer. Jack van Gelder sprak daarop het vermoeden uit dat Feyenoord de speler op deze manier onder druk wil zetten, omdat de club een transfervrij vertrek van Timber koste wat kost zou willen voorkomen.

'Timber en Feyenoord nog steeds in gesprek, hij wil gewoon verlengen'

Van Royen komt vrijdagavond terug op de kwestie. "Ik heb een beetje rondgebeld", zegt de verslaggever van Ziggo Sport. "In de kranten wordt nu gesuggereerd dat Timber heel erg zit te azen op een vertrek. Maar het beeld is een beetje anders: hij is gewoon nog steeds in gesprek met de club. Hij wil gewoon verlengen, alleen: ze komen er nog niet uit. Natuurlijk, als er een mooie club zou komen dan staat hij daar niet onwelwillend tegenover, maar als hij echt weg zou wíllen dan had hij de gesprekken al lang afgekapt en was er helemaal geen sprake van een nieuw contract. Dus dan kun je je afvragen: was het iets te voorbarig om hem van het aanvoerderschap af te halen?"

'Sem Steijn deed het voortreffelijk, alsof hij al 87 jaar aanvoerder van Feyenoord is'

Jack van Gelder vraagt vervolgens of die beslissing door de clubleiding of door de trainer moet worden genomen. "Van Van Persie lijkt me, toch?", antwoordt Van Royen, tot instemming van de journalist. "Er wordt ook gesuggereerd door dat er wat druk is van de directie, maar denk jij dat Van Persie het type is om daarnaar te luisteren?" Presentator Hélène Hendriks denkt van niet: "Ik denk dat Van Persie authentiek is en zijn eigen beslissing neemt." Van Gelder heeft zijn twijfels: "Het is gewoon een goede speler en een goede aanvoerder en heeft eergisteren ook gewoon gespeeld. Dan had hij ook gewoon aanvoerder kunnen blijven." Overigens vindt Van Gelder dat Steijn zijn nieuwe rol met verve vervulde: "Als ik hem zo zie zitten, dan denk ik: die is al 87 jaar aanvoerder van Feyenoord. Die deed het voortreffelijk."