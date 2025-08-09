Feyenoord-fans gaan massaal opstaan en zingen één man toe

In de twaalfde minuut van de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda bracht De Kuip een eerbetoon aan Gerard Meijer, die dinsdag zijn negentigste verjaardag viert. Het clubicoon was aanwezig op de tribune en nam het eerbetoon dankbaar in ontvangst.

Supporters toonden massaal sjaals met de tekst ‘Ome Gerard 90 jaar’. Ze zongen liederen als You’ll Never Walk Alone en Er Is Er Eén Jarig. Meijer, bijgestaan door familieleden, zwaaide dankbaar naar de fans. De actie was voor de wedstrijd al aangekondigd.

Meijer was tussen 1959 en 2009 in dienst van Feyenoord als verzorger, fysiotherapeut en masseur. In 2008, tijdens het honderdjarig bestaan van Feyenoord, kreeg hij na een stemming onder Feyenoord-supporters 'Legioenpas nummer 1'. Hij versloeg daarmee onder anderen clubiconen als Coen Moulijn en Willem van Hanegem. Ook werd Meijer toen benoemd tot 'Ambassadeur voor het leven' van Feyenoord.

© Imago