Feyenoord trekt de portemonnee: Gonçalo Borges naar De Kuip

De transfer van naar Feyenoord is rond, zo weet journalist Fabrizio Romano. De Rotterdammers zijn akkoord met FC Porto over een bedrag van negen miljoen euro, plus twee miljoen aan mogelijke bonussen. Volgens Romano hebben de clubs 'alle papieren ondertekend'.

Feyenoord heeft zo de ophanden zijnde deal tussen Club Brugge en FC Porto gekaapt. Borges leek op weg naar België, maar deze week kwam Feyenoord tussenbeide. Directeur Dennis te Kloese handelde snel en heeft met Borges een nieuwe vleugelaanvaller in de gelederen.

Borges kwam in 2015 naar Porto en timmerde de afgelopen jaren aan de weg. Mondjesmaat kreeg hij steeds meer speeltijd in de hoogste Portugese competitie. Vorig seizoen bleef hij steken op 750 minuten in de competitie en dat aantal liet te wensen over. De 24-jarige aanvaller, die te boek staat als een sterke dribbelaar, zou open staan voor een nieuwe club.

Donderdag wist O Jogo te melden dat Feyenoord geïnteresseerd was en zelfs een bod had neergelegd bij FC Porto voor de 24-jarige buitenspeler. Een bod van 7,5 miljoen euro werd echter afgewimpeld door de Portugese topclub, waar sinds dit seizoen Francesco Farioli de scepter zwaait. Feyenoord heeft gewerkt aan een betere aanbieding, die volgens Romano dus negen plus twee miljoen euro bedroeg.

De aanstaande transfer van Borges naar Feyenoord betekent dat hij de club gaat verlaten waar hij doorbrak als profvoetballer. In de 88 officiële wedstrijden die hij voor Os Dragões speelde, kwam hij twee keer tot scoren en gaf hij negen assists. Op het WK voor clubs kwam Borges, die nog een contract tot medio 2027 heeft in Portugal, ook nog in actie met FC Porto.

