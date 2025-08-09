Van Persie belt speler wakker: 'Ik was aan het slapen, hij wilde praten'

was verrast door de mededeling van trainer Robin van Persie dat hij dit seizoen de derde aanvoerder van Feyenoord is. De pas negentienjarige rechtsback staat achter Sem Steijn en Anis Hadj Moussa in de aanvoerderpikorde van Feyenoord, zo werd woensdag duidelijk in de aanloop naar het duel met Fenerbahçe (2-1 zege).

“Eigenlijk wel, ja”, reageert Read eerlijk op de vraag van ESPN of hij verrast was. “Hij belde mij, ik was aan het slapen voor de wedstrijd. Hij wilde met me praten. Ik had niet verwacht dat hij dat zou zeggen. Ik dacht dat het ging over de speelwijze. Dus ja, ik was wel een beetje verrast, maar wel blij natuurlijk. Ik voel me vereerd dat ik een van de aanvoerders ben.”

Voelt Read zich een leider? “Ja, maar ik denk dat ik een ander soort leider ben dan andere jongens. Ik ben iets minder verbaal. Ik laat meer zin in mijn spel. Die andere jongens zijn meer van het praten en schreeuwen. Mij zie je niet zo snel schreeuwen over het veld. Maar ik zie mezelf wel in die rol.”

“Er spreekt veel vertrouwen van uit in mij, van de trainer. Dat hij in mij gelooft en weet dat ik een leider kan zijn”, vervolgt Read na de 2-0 overwinning van Feyenoord op NAC Breda. “Het doet wel veel met me en daardoor ga ik me ook wat beter voelen. Iets meer vertrouwen, iets comfortabeler, zeg maar. Het voelt wel goed.”

Champions League

Read merkt dat de defensie van Feyenoord goed lijkt te staan. Tegen NAC kwamen Read, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe en Jordan Lotomba nauwelijks in de problemen. “Er staan veel andere jongens in de verdediging, maar ik denk dat we het heel goed oppakken met elkaar. We communiceren goed met elkaar en we hebben ook heel veel kwaliteit. Dat kan je ook zien in elke wedstrijd.”

“Dat helpt ons ook wel om zo weinig doelpunten tegen te krijgen”, aldus Read, die hoopt met Feyenoord weer de Champions League in te gaan. “Dat was heel mooi vorig jaar. Ik heb helaas niet zoveel wedstrijden gespeeld, maar ik neem die ervaring wel mee naar dinsdag”, blikt hij vooruit op het weerzien met Fenerbahçe. “We weten dat het zwaar gaat worden. Het stadion en de fans zullen zeker tegen ons zijn, maar we nog goed op voorbereid, denk ik. We gaan er alles aan doen om door te gaan.”