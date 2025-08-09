Steijn opent rekening bij eenvoudige overwinning Feyenoord

Feyenoord is het Eredivisieseizoen zaterdagavond prima begonnen. In de eigen Kuip was de ploeg van trainer Robin van Persie met 2-0 te sterk voor NAC Breda. Als de Rotterdammers wat effectiever met de kansen waren omgesprongen, dan had de score nog hoger uit kunnen vallen.

Feyenoord begon in eigen huis flitsend en kreeg al na drie minuten een vrije trap op een fraaie plek. De van FC Twente overgenomen Sem Steijn, die gelijk de aanvoerdersband kreeg bij de Rotterdammers, nam plaats achter de bal en wist wel raad met dit buitenkansje. De aanvallende middenvelder schoot de bal op zeer fraaie wijze achter NAC-doelman Daniel Bielica.

Na de openingstreffer van Feyenoord knokte NAC zich wat terug in de wedstrijd en kreeg het via Mohamed Nassoh en Sydney van Hooijdonk twee mogelijkheden op een snelle gelijkmaker. Het leek de ploeg van Robin van Persie wakker te hebben geschut, want het initiatief kwam al snel weer in handen van de thuisploeg. Via Ayase Ueda en Luciano Valente kreeg Feyenoord kort voor het half uur nog enkele kleine kansen.

Vlak voor rust kreeg de van FC Groningen overgekomen middenvelder misschien wel de grootste kans op de voorsprong te verdubbelen. Na een fraaie aanval ontving Valente de bal van Steijn, maar oog in oog met Bielica mikte hij de bal naast. Het was een uitgelezen kans om nog voor rust de 2-0 te maken. Even later stuitte Steijn op de NAC-doelman na wederom een vlotte aanval.

Feyenoord kwam na rust prima uit de kleedkamer en al vrij snel kon de marge verdubbeld worden. Bielica kwam met een ontzettend slechte pass, die werd onderschept door Hadj Moussa. De Algerijn verzuimde echter om raak te schieten en produceerde een zwak schotje dat eenvoudig gekeerd kon worden door de Poolse doelman. Na nog een kleine kans voor Steijn was het na 55 minuten wel 2-0 voor Feyenoord. Nadat Steijn een poging geblokt zag worden, kwam de bal voor de voeten van Ueda die eenvoudig binnenschoof. Even later had de Japanner na een fraaie pass van Valente ook de 3-0 op zijn schoen, maar hij schoot naast.

Met het oog op de return tegen Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League bracht Van Persie na een uur spelen Bart Nieuwkoop, Jordan Bos en Quinten Timber in de ploeg voor Valente, Jordan Lotomba en Givairo Read. De wissels van de oefenmeester brachten gelijk een nieuwe energie in de ploeg, die op jacht ging naar een derde treffer. Feyenoord slaagde er, ondanks een paar grote mogelijkheden in de slotfase, niet in om nog een treffer te maken, maar de 2-0 voorsprong kwam ook geen moment meer in gevaar. Van Persie en co zijn de Eredivisie met een overwinning goed gestart en kunnen met een goed gevoel naar de return tegen Fenerbahçe.