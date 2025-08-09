Ueda en Tengstedt 'worden gek' van medespeler bij Feyenoord: 'Dit is schrijnend!'

Marciano Vink en Mario Been pakken Anis Hadj Moussa aan na de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda (2-0). De buitenspeler ging te vaak voor eigen succes, zagen de analisten van ESPN. Vink denkt dat spitsen en zich mateloos storen aan Hadj Moussa.

In de eerste helft kreeg Hadj Moussa een kans om te scoren, toen keeper Daniel Bielica de bal prompt bij hem inleverde. De Algerijn wilde de bal over de uitgekomen Bielica plaatse, maar kreeg de bal niet hoog genoeg. “Zijn afwerken is gewoon best wel slecht”, oordeelt Vink. “Als hij naar binnen komt, schiet hij negen van de tien keer over. Ik ga hem niet vergelijken met Robben, maar als je een vaste trap hebt… Robben had dat ook. Naar binnen komen, in de verre hoek. En leg ze maar in de verre hoek.”

Volgens Vink had Hadj Moussa meer uit de vroege kans moeten halen. “Dit is eigenlijk een vrij simpele bal. De keeper staat op de zestien en je hoeft eigenlijk alleen een vallend balletje over hem heen te krijgen. Hij presteert het om hem gewoon niet hoog genoeg over de keeper heen te schieten. Ik vind dat gewoon echt een hele grote kans en niet goed uitgevoerd."

'Dit is voor elke spits echt dodelijk'

Vink rekent er niet op dat de Algerijn ‘dubbele cijfers’ gaat halen dit seizoen qua goals én assists. “Dat gaat een moeilijk verhaal worden. Als jij maar constant blijft kappen, is dat voor elke spits echt dodelijk. Je stelt je als spits in op de diepte die van de zijkant komt. Dan heb je te maken met de verdediger waar je van los moet komen. Als jij iedere keer denkt ‘nu gaat hij komen’, dan zit je in een volle sprint naar voren en moet je weer terug. Dan kom je weer in dat duel. Daar moeten ze echt wel met hem mee aan de slag.”

“Ueda, maar ook Tengstedt, Giménez, noem maar op, die worden gek”, denkt de analist, die ook zag dat Hadj Moussa enkele keer een speler door de benen speelde. “Ja, dat is hartstikke leuk. Ik ben een superfan van Hadj Moussa. Toen hij bij Vitesse speelde, stond ik hier misschien als enige op de banken. Ik vind zijn techniek op de vierkante meter echt geniaal. Maar als je al 400 keer het hebt geprobeerd, er is 400 keer niks uitgekomen, je krijgt nu weer een speler tegenover je en er lopen er vier vrij…”

Mario Been was in de pauze van de wedstrijd al kritisch op het balverlies van Hadj Moussa en doet er na afloop nog een schepje bovenop. “Dit is nou schrijnend”, zegt Been bij het tonen van beelden uit de 84ste minuut, toen Hadj Moussa in het strafschopgebied werd opgezocht door drie verdedigers en tóch voor de passeeractie ging. Hij verloor de bal. “Hij gaat gewoon helemaal voor zichzelf. En niemand die ook maar iets zegt!”, roept Been uit.

“Vier mensen staan voor de bal, die moeten allemaal weer terugsprinten. Ik ben benieuwd of er ook weleens iemand zegt: ‘Wat denk je ervan als je hem een keer naar dat rood-witte shirts speelt? Dan hoeven we niet steeds als een gek terug te sprinten.’ Van Persie zal dat ook zeker tegen hem zeggen”, verwacht Bene. “Zoals Marciano zegt: als het allemaal lukt bij hem, dan is het een geweldige speler. Maar als je vandaag kijkt, is het rendement veel en veel te weinig.”

Van Persie: 'Actiepunt voor Hadj Moussa'

Ook trainer Robin van Persie wordt na afloop gevraagd naar de mislukte acties van zijn pupil. “Dat is ook zeker een actiepunt voor Moussa. Ik vind dat er nog meer impact in Moussa zit”, reageert hij bij ESPN. “Volgens mij staat hij nu op, als je het over data hebt, op 45, 46 wedstrijden en 12 goals uit mijn hoofd.” Van Persie heeft gelijk: Hadj Moussa speelde 45 officiële wedstrijden voor Feyenoord en scoorde 12 keer.

“Dat is oké, maar ik vind dat dat beter kan en dat vindt Moussa zelf ook. We werken er hard aan. Ik denk dat die aantallen echt naar een hoog niveau kunnen en moeten. Maar Moussa is natuurlijk een speler die wel risico’s in zijn spel heeft. Die ruimte heeft hij ook bij ons om zijn acties te maken. Ik geloof er heilig in dat Moussa zijn impact echt wel nog groter gaat worden als dat hij al is.”