PSV gaat concurrentiestrijd aan met Feyenoord om El Bilal Touré

El Bilal Touré in actie namens Atalanta
Foto: © Imago
Dominic Mostert
10 augustus 2025, 18:24

Naast Feyenoord hoopt ook PSV zich te versterken met El Bilal Touré, zo meldt Football Italia zondagavond. De Eindhovenaren zijn in gesprek met Atalanta over een permanente transfer en willen de deal zo snel mogelijk afronden, ondanks concurrentie van Feyenoord en meerdere clubs uit de Turkse Süper Lig.

De 23-jarige Malinees speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij VfB Stuttgart, waar hij in 17 officiële wedstrijden goed was voor drie doelpunten en één assist. Opvallend genoeg zijn dat ook exact zijn cijfers in het shirt van Atalanta, dat hem in de zomer van 2023 voor zo’n dertig miljoen euro overnam van Almería.

Touré kampte in Bergamo echter met de nodige blessureproblemen, waaronder een gebroken middenvoetsbeentje en een gescheurde pees in zijn dij. Desondanks blijft de spits gewild. Ook Feyenoord en diverse Turkse clubs volgen zijn situatie nauwlettend, maar PSV lijkt vastberaden om hem naar het Philips Stadion te halen.

Feyenoord haalde met Casper Tengstedt al een nieuwe spits, maar ruim een week geleden meldde Feyenoord Transfermarkt dat Touré nog steeds in beeld is. De bedoeling is dat de 23-jarige Malinees de concurrentiestrijd aangaat met Tengstedt voor een basisplaats, waarna Ayase Ueda of Julián Carranza een transfer mag gaan maken.

Copa
1.383 Reacties
699 Dagen lid
21.459 Likes
Copa
    0
    + 1
Ik geloof er weinig van dat Feyenoord in de race is. Ze hebben zich al wezenloos gekocht en hebben nu al vier spitsen en de vijfde is uitgeleend. Wellicht willen ze dat Psv meer gaat betalen en op die wijze de kas leegtrekken

Quarlon
203 Reacties
1.049 Dagen lid
2.353 Likes
Quarlon
    2
    + 1
@Copa je draait het om. Feyenoord was eerst geïnteresseerd in deze spits. Daarna is psv pas gekomen. Waar je Feyenoord van beticht zal daarom eerder (en niet voor het eerst) voor PSV gelden

El Bilal Touré

El Bilal Touré
Team: Atalanta
Leeftijd: 23 jaar (3 okt. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Stuttgart
12
2
2024/2025
Atalanta
0
0
2023/2024
Atalanta
11
2
2023/2024
Almería
-
-

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
1
5
3
2
NEC
1
5
3
3
AZ
1
3
3
4
Ajax
1
2
3
5
Feyenoord
1
2
3

Complete Stand

