PSV gaat concurrentiestrijd aan met Feyenoord om El Bilal Touré

Naast Feyenoord hoopt ook PSV zich te versterken met El Bilal Touré, zo meldt Football Italia zondagavond. De Eindhovenaren zijn in gesprek met Atalanta over een permanente transfer en willen de deal zo snel mogelijk afronden, ondanks concurrentie van Feyenoord en meerdere clubs uit de Turkse Süper Lig.
De 23-jarige Malinees speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij VfB Stuttgart, waar hij in 17 officiële wedstrijden goed was voor drie doelpunten en één assist. Opvallend genoeg zijn dat ook exact zijn cijfers in het shirt van Atalanta, dat hem in de zomer van 2023 voor zo’n dertig miljoen euro overnam van Almería.
Touré kampte in Bergamo echter met de nodige blessureproblemen, waaronder een gebroken middenvoetsbeentje en een gescheurde pees in zijn dij. Desondanks blijft de spits gewild. Ook Feyenoord en diverse Turkse clubs volgen zijn situatie nauwlettend, maar PSV lijkt vastberaden om hem naar het Philips Stadion te halen.
Feyenoord haalde met Casper Tengstedt al een nieuwe spits, maar ruim een week geleden meldde Feyenoord Transfermarkt dat Touré nog steeds in beeld is. De bedoeling is dat de 23-jarige Malinees de concurrentiestrijd aangaat met Tengstedt voor een basisplaats, waarna Ayase Ueda of Julián Carranza een transfer mag gaan maken.
Ik geloof er weinig van dat Feyenoord in de race is. Ze hebben zich al wezenloos gekocht en hebben nu al vier spitsen en de vijfde is uitgeleend. Wellicht willen ze dat Psv meer gaat betalen en op die wijze de kas leegtrekken
