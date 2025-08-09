PSV-fans zingen speler van de tegenstander toe

De supporters en spelers van PSV staken zaterdagavond een hart onder de riem na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (6-1 zege). De keeper, die door PSV wordt verhuurd aan Sparta, zag er bij twee tegendoelpunten niet goed uit.

Bij de 1-0 werd Drommel verrast in de korte hoek, door een (vermoedelijk onbedoeld) schot van Ruben van Bommel met de buitenkant van de voet. In de tweede helft tastte Drommel mis bij een houdbaar afstandsschot van Joey Veerman, dat de 4-0 betekende. De doelman, die de afgelopen jaren blunder op blunder stapelt, kreeg na afloop een steuntje in de rug.

Analist Mario Been spreekt van een ongelukkige wedstrijd voor Drommel. "We hebben het al over de eerste goal gehad en ik vind de 4-0 ook op zijn conto komen. Een houdbare bal, als ik het voorzichtig zeg."

Supporters van PSV zongen Drommel na afloop toe, terwijl de spelers hem opzochten om hem een handje te geven. De 28-jarige keeper verlengde vorige maand zijn contract tot medio 2027 en werd gelijktijdig verhuurd aan Sparta. Hij had door de komst van Matej Kovár en Nick Olij geen uitzicht op speeltijd in Eindhoven.

Drommel waardeerde de steun van zijn oude ploeggenoten, vertelt hij aan ESPN. "Natuurlijk helpt dat. Ik heb al die jaren met die jongens samengewerkt. Zij weten ook dat ik veel beter kan."

Drommel maakte in de zomer van 2021 voor zo'n 3,5 miljoen euro de overstap van FC Twente naar PSV. In Eindhoven was hij de beoogde eerste doelman, maar in april 2022 verloor hij zijn plek onder de lat. Uiteindelijk haalde PSV in de zomer van 2022 Walter Benítez als concurrent van Drommel. De Argentijn wist de concurrentiestrijd te winnen en Drommel moest het nadien doen met een plekje als reserve.