PSV krijgt slecht nieuws: streep door transfer wegens blessure

Foto van PSV-trainer Peter Bosz met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
9 augustus 2025, 13:30

Paul Wanner heeft een blessure opgelopen, zo meldt Bayern München via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder staat op de radar van PSV, dat nu hoogstwaarschijnlijk doorschakelt naar andere opties op de transfermarkt.

Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad heeft Wanner een enkelbandblessure opgelopen, waardoor hij een tijdje uit de roulatie is. PSV wilde de middenvelder – die nog tot medio 2027 vastligt bij Bayern – deze transferperiode graag huren.

De kans lijkt echter klein dat de Eindhovenaren zaken willen doen met een geblesseerde speler. Wanner raakte donderdag geblesseerd in de oefenwedstrijd tussen Bayern en Tottenham Hotspur (4-0).

Een deal die hoogstwaarschijnlijk wél doorgang gaat vinden bij PSV, is die met Dennis Man. Onder meer Fabrizio Romano schrijft zaterdagochtend dat de Roemeense aanvaller voor een bedrag van zo’n 8,5 miljoen euro overkomt van Parma. Man gaat in Eindhoven concurreren met Ivan Perisic.  

