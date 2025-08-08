PSV slaat dubbelslag: 'Tweetal hard op weg naar Eindhoven'

PSV is in verregaande onderhandelingen met de Braziliaan Henrique Carmo. De 18-jarige aanvaller van Saõ Paolo wordt in geval van een overeenkomst eerst gehuurd en vervolgens eventueel voor zeven miljoen overgenomen door de Eindhovenaren, aldus het Eindhovens Dagblad. Ook de komst van lijkt een stap dichterbij: Mounir Boualin meldt een mondeling akkoord tussen PSV en Parma over de Roemeense buitenspeler.

Carmo geldt als een van de grotere talenten uit de jeugdopleiding van São Paulo. Hij maakte al op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal, maar komt momenteel nauwelijks in actie onder trainer Hernan Crespo. Mede daarom zou een vertrek bij de Braziliaanse topclub bespreekbaar zijn. Volgens Braziliaanse media bracht Shakhtar Donetsk eerder al een bod uit van acht miljoen euro.

In Brazilië steekt Carmo eigenlijk pas net zijn neus aan het venster: hij speelde nog maar vier duels voor het eerste van Saõ Paolo. Desondanks zien Europese clubs, waaronder PSV, dus veel potentie in het talent.

Volgens journalist Uriel Lugt is de transfer van Carmo naar PSV bijna rond. Dat nieuws wordt niet veel later ook door het Eindhovens Dagblad bevestigd. De clubs en het management van de speler zijn er namelijk bijna uit: Carmo zal eerst worden gehuurd, waarna PSV de speler voor zeven miljoen kan overnemen. De aanvaller zal aanvankelijk onderdeel gaan uitmaken van Jong PSV.

'PSV mondeling akkoord met Parma over Dennis Man'

Ondertussen maakt transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) melding van een mondeling akkoord tussen PSV en Parma over Dennis Man. De 26-jarige rechtsbuiten, die 35 interlands voor Roemenië achter zijn naam heeft, 'de komende dagen' afreizen naar Nederland om medisch gekeurd te worden, waarna hij een meerjarig contract zal gaan ondertekenen. PSV betaalt een transfersom 'tussen de acht en tien miljoen euro' voor Man, zo meldt Boualin op basis van bronnen in Italië.