'PSV tikt 9 miljoen euro af voor zevende zomeraanwinst'

PSV zou een akkoord hebben bereikt met Parma over de transfer van , dat meldt transferjournalist Nicolò Schira. De Eindhovenaren hebben een akkoord bereikt met de Italiaanse club over een transfersom van naar verluidt negen miljoen euro. Nu is het aan de de club om tot overeenstemming te komen met de 26-jarige Roemeen.

Dat PSV nog een extra vleugelspeler aan de selectie wil toevoegen werd de voorbije periode al duidelijk. De regerend landskampioen nam deze zomer al afscheid van Noa Lang (Napoli) en Johan Bakayoko (RB Leipzig). Tegenover het vertrek van het tweetal staat vooralsnog enkel de komst van Ruben van Bommel (AZ). Op de rechterflank hoopt Peter Bosz nog op een alternatief voor routinier Ivan Perisic, die in Man dus zou zijn gevonden.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen weekend wisten Fabrizio Romano en Matteo Moretto al te melden dat PSV de onderhandelingen met zijn werkgever Parma zou zijn gestart. Inmiddels is er volgens Schira dus een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n negen miljoen euro. Daarmee heeft de landskampioen de eerste horde genomen voor de gewenste aanvallende versterking en kunnen de onderhandelingen met Man gestart worden.

De Roemeense vleugelaanvaller speelt sinds de winterstop van het seizoen 2020-2021 onder contract bij Parma en speelde inmiddels 142 officiële wedstrijden voor de Italiaanse club. Daarin was de Roemeen 28 keer trefzeker en leverde hij zeventien assists. Afgelopen seizoen was de Roemeen in 33 wedstrijden in de Serie A goed voor vier goals en vijf assists. Man debuteerde reeds in 2018 in de nationale ploeg van Roemenië en is inmiddels basisspeler. De vleugelspeler speelde tot op heden 35 interlands, waaronder de achtste finale van het Europees Kampioenschap in 2024, waarin Oranje met 0-3 te sterk was. Zijn contract bij Parma loopt nog door tot medio 2027. Volgens de data van FootballTransfers vertegenwoordigt de Roemeen een verwachte transferwaarde van 10,9 miljoen euro.

Man zevende aanwinst voor bedrijvig PSV

Man moet voor PSV de zevende aanwinst van deze transferzomer worden. Eerder al wisten de Eindhovenaren zich te versterken met Nick Olij, Matej Kovar, Yarek Gasiorowski, Kiliann Sildillia, Ruben van Bommel en Alassane Pléa. Daartegenover stond het vertrek van onder meer Malik Tillman, Noa Lang, Johan Bakayoko, Olivier Boscagli en Walter Benítez.