PSV heeft serieuze belangstelling voor Henrique Carmo

PSV heeft serieuze belangstelling voor de achttienjarige Henrique Carmo, een linksbenige rechtsbuiten van São Paulo. Dat weet ESPN te melden. De Eindhovenaren volgen het Braziliaanse talent al geruime tijd en hebben zijn naam al een jaar op de radar staan.

Carmo geldt als een van de grotere talenten uit de jeugdopleiding van São Paulo. Hij maakte al op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal, maar komt momenteel nauwelijks in actie onder trainer Hernan Crespo. Mede daarom zou een vertrek bij de Braziliaanse topclub bespreekbaar zijn. Volgens Braziliaanse media bracht Shakhtar Donetsk eerder al een bod uit van acht miljoen euro. Ook het Engelse Everton heeft Carmo op de korrel.

PSV onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de aanvaller naar Nederland te halen. De landskampioen ziet in Carmo in eerste instantie een versterking voor Jong PSV, al zou een doorbraak in het eerste elftal op termijn zeker niet uitgesloten zijn. De Eindhovense club wil zich deze zomer ook nog versterken op de vleugelposities in de hoofdmacht, maar de komst van Carmo staat daar los van.

Of het daadwerkelijk tot een transfer komt, is nog onduidelijk. São Paulo beschikt over een doorlopend contract met Carmo en zal een talent van zijn kaliber vermoedelijk niet voor een zacht prijsje laten gaan.