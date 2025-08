PSV slaat zeer belangrijke slag en verlengt contract absolute sterspeler

PSV gaat het contract van verlengen, zo melden WFCGRONINGEN, Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad en Mounir Boualin van SoccerNews. De middenvelder, die nog vastligt tot medio 2028, werd onlangs door Peter Bosz tot aanvoerder benoemd en zal dus langer in Eindhoven blijven.

PSV nam deze zomer transfervrij afscheid van Luuk de Jong en moest daardoor op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Anderhalve week geleden werd bekend dat de keuze van Bosz is gevallen op Schouten, die sinds de zomer van 2023 actief is in Eindhoven. Schouten tekende destijds een contract voor vijf seizoenen, maar PSV wil dit nu opwaarderen, zo melden verschillende journalisten.

Artikel gaat verder onder video

Waar WFCGRONINGEN meldt dat de controleur dinsdag al zijn krabbel heeft gezet onder een nieuwe verbintenis, is dit volgens Elfrink en Boualin nog niet het geval. Wel zou er al sprake zijn van een mondeling akkoord én ligt de promovideo om de contractverlenging aan te kondigen al klaar. Het lijkt er dus op dat de verlenging van Schouten een kwestie van tijd is.

De verwachting van Elfrink is dat Schouten zijn contract met twee jaar verlengt. Het was de bedoeling het contractnieuws als verrassing te brengen, maar het is eerder uitgelekt. Naar alle waarschijnlijkheid maakt PSV de verlenging woensdag of donderdag nog wereldkundig.