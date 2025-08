PSV aast op cruciale contractverlenging: 'Hij is nauwelijks meer weg te denken'

PSV is nog niet klaar op de zomerse transfermarkt. De regerend landskampioen hoopt voor het sluiten van de markt nog minimaal drie extra aanwinsten te verwelkomen, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Daarnaast hoopt algemeen directeur Marcel Brands nog altijd om de samenwerking met trainer Peter Bosz ook ná 2026 te continueren.

Afgelopen zondag wist PSV in de traditionele seizoensopening, de strijd om de Johan Cruijff Schaal, met de nodige moeite af te rekenen met bekerwinnaar Go Ahead Eagles (2-1). Aanstaande zaterdag begint de ploeg van Bosz met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (aftrap 21.00 uur) aan de competitie, maar de selectie zal de komende maand nog een aantal mutaties ondergaan.

Artikel gaat verder onder video

"Er zijn nog minimaal drie versterkingen nodig en daarnaast blijft het mogelijk dat een aantal spelers vertrekt", schrijft Elfrink. Dennis Man moet daar één van worden, zo werd eerder al duidelijk. PSV is met Parma in onderhandeling over de komst van de Roemeense rechtsbuiten, die een alternatief voor routinier Ivan Perisic moet gaan vormen. Daarnaast zouden er dus minstens nog twee spelers aan de selectie moeten worden toegevoegd.

PSV hoopt de komende jaren een flinke groei door te maken, schrijft Elfrink bovendien. Zo hoopt de club over vijf jaar in een stadion te spelen waarin plaats is voor 46 duizend toeschouwers, waar het Philips Stadion momenteel 35 duizend zitplaatsen telt. Ook op commercieel vlak moet er aan de weg getimmerd worden, waarbij de club zou mikken op een totale omzet van 'misschien wel 200 miljoen euro per jaar'.

'Bosz weet als geen ander hoe de voetballerij werkt'

Om de continuïteit in de organisatie te waarborgen is het volgens Elfrink belangrijk dat de drie sleutelfiguren (algemeen directeur Marcel Brands, technisch directeur Earnest Stewart en trainer Bosz) langere tijd voor de club behouden blijven. Laatstgenoemde beschikt over een contract dat in de zomer van 2026 afloopt. PSV wil de samenwerking graag voortzetten. "Of het lukt? De algemeen directeur vertelde drie maanden geleden dat hij de coach heel graag langer aan boord wil houden en dat dat ook aan de coach is meegegeven. Bosz is op dit moment nauwelijks meer weg te denken bij PSV, maar weet als geen ander hoe de voetballerij werkt", aldus de clubwatcher.

Bosz leidde PSV in zijn debuutseizoen op indrukwekkende wijze naar de landstitel en bereikte de knock-outfase van de Champions League. Dat lukte afgelopen seizoen opnieuw, ondanks een monumentale inzinking in de wintermaanden waardoor de club een grote voorsprong op Ajax als sneeuw voor de zon zag verdwijnen en titelprolongatie onmogelijk leek. Omdat de Amsterdammers in de slotfase van de competitie óók plotseling punten gingen morsen, ging de schaal echter alsnog naar Eindhoven.