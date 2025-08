PSV niet ‘dé uitgesproken titelfavoriet’: ‘Daar moet een kwaliteitsimpuls bij’

PSV wist zondagavond de eerste prijs van het seizoen te veroveren, door in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal met 2-1 te winnen van Go Ahead Eagles. Toch kan de landskampioen na de wedstrijd niet op zijn lauweren rusten. Volgens de ochtendkranten is PSV nog kwetsbaar en op dit moment niet ‘dé uitgesproken titelfavoriet’.

PSV won zondag weliswaar van Go Ahead Eagles, maar eenvoudig ging het niet voor de landskampioen. Om opnieuw ‘dé uitgesproken titelfavoriet’ te zijn, zal Peter Bosz volgens het Algemeen Dagblad nog ‘best wat obstakels moeten wegnemen’. “Voorin moet er nog een kwaliteitsimpuls bij om wat onbezorgder aan het voetbaljaar te beginnen”, klinkt het. De Eindhovenaren begonnen het duel met Couhaib Driouech op links en Ismael Saibari als aanvallende middenvelder. “Ze misten allebei grote kansen.”

De Telegraaf zag dat PSV en Bosz zondag ‘wraak’ namen op Go Ahead, dat afgelopen seizoen in de halve finale van de KNVB Beker nog te sterk was voor de Eindhovenaren. “Eenvoudig ging het allerminst”, schrijft de krant. “PSV liet voor rust zo nu en dan uitstekende dingen zien, maar de ploeg van Bosz bleek bijzonder kwetsbaar in de omschakeling”, wordt een andere zwakte van de Eindhovenaren aangestipt.

Ook De Volkskrant concludeert dat PSV nog niet in staat is door een goede verdediging heen te spelen. “Met goed verdedigen sloopt Go Ahead lange tijd de ziel uit het soms onwennige spel van PSV”, klinkt het. Hoewel de Eindhovenaren ‘aardig’ begonnen en ‘enthousiasme wekten’, veranderde alles na de openingstreffer van Mathis Suray. “Daarna verzandde het spel in een veredelde vorm van gepruts.”