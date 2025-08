Peter Bosz tegen Noa Vahle: 'Nee, dan ben jij verkeerd geïnformeerd'

Peter Bosz verzekert dat niet ‘van een koude kermis is thuisgekomen’, nu hij is benoemd tot tweede keeper van PSV. De voorkeur van Bosz gaat voorlopig uit naar Matej Kovár, die wordt gehuurd van Bayer Leverkusen.

Op de persconferentie na de zege op Go Ahead Eagles in de strijd om de Johan Cruijff Schaal krijgt Bosz van journalist Noa Vahle een vraag over de keeperskwestie. “Het lijkt me wel dat Nick Olij toch wel een beetje van een koude kermis thuiskomt. Want hij komt naar deze club met een plan en misschien wordt hij ook wel gehaald als eerste doelman, misschien is dat zijn idee. Hij zet een stap naar de top en dan gebeurt dit…”

Artikel gaat verder onder video

Bosz antwoordt: “Nee hoor, dan ben jij niet goed geïnformeerd. Ik geef nooit aan iemand aan dat hij eerste of tweede doelman is. Hij is hier naartoe gekomen met het idee: er gaan twee nieuwe keepers komen en ik ga vechten voor mijn plaats. Er is hem niet een ander beeld geschetst, absoluut niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij teleurgesteld is. Het is een echte sportman.”

Dat merkte Bosz zondag ook. “De eerste voor de wedstrijd die in de kleedkamer wat tegen de spelers riep over dat er een prijs te winnen is, dat was Niek. Daar stond ik van te kijken. Misschien ook niet omdat het wel echt een leiderstype is. Maar het is niet zo dat de club, of ik, of wie dan ook, hem een ander beeld heeft voorgespiegeld.”

Bosz heeft er geen boodschap aan dat Olij een meerjarig contract heeft en Kovár op huurbasis is gehaald. “Nee, daar gaat het mij niet om. We hebben twee nieuwe keepers gehaald. Wij hebben, en dat is subjectief, het is slechts mijn mening, een beslissing moeten nemen na vijf weken voorbereiding over wie we als eerste keeper laten starten.”