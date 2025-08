Striemend fluitconcert in Philips Stadion tijdens medaille-uitreiking

Een opvallend moment tijdens de prijsuitreiking na de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Go Ahead Eagles. Toen het arbitrale kwartet een medaille kwam ophalen, klonk een luid fluitconcert in het Philips Stadion.

Eerst mochten de spelers van Go Ahead een medaille ophalen, daarna de arbitrage. Scheidsrechter Joey Kooij, assistenten Dyon Fikkert en Stefan de Groot plus vierde official Jannick van der Laan werden het veld op geroepen om van directeur topvoetbal Nigel de Jong en directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen een medaille te mogen aannemen.

Toen zij opkwamen, klonk gefluit in het stadion van PSV. “Hij wordt uitgejouwd, dat is nergens voor nodig”, zei commentator Mark van Rijswijk. “Maar hij weet ook dat je als scheidsrechter zelden applaus krijgt.”