PSV'er zit balend op de bank: 'Dit is pijnlijk voor hem'

kreeg in de aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal te horen dat hij het seizoen begint als tweede doelman van PSV. De zomeraanwinst heeft de concurrentiestrijd verloren van nieuwkomer en dat is pijnlijk, zeiden de analisten van ESPN zondagavond.

Kenneth Perez en Kees Kwakman kregen van presentator Milan van Dongen de vraag hoe het voor Olij geweest zou zijn om op de bank te zitten. “Vervelend”, antwoordde Perez, waarna Kwakman aanvulde: “Pijnlijk, omdat hij ook wel heeft gemerkt dat Kóvar ook geen vlekkeloze voorbereiding heeft gedraaid. Misschien kan het nog veranderen, al heeft Bosz gezegd dat je normaal gesproken niet snel van keeper wisselt. Kovár zal nu dus de eerste keeper zijn. Dat is pijnlijk voor Olij.”

Olij ging woensdag de fout in tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven (3-2 zege). De doelman – die normaal juist bekend staat om zijn voetballende kwaliteiten - raakte een terugspeelbal helemaal verkeerd en schoof hem zo in de voeten van Sven Blummel, die de 1-1 kon maken. Het was voorlopig zijn laatste optreden bij PSV. Olij kwam voor circa drie miljoen euro over van Sparta Rotterdam.