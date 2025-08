Voelt PSV-reserve zich te goed voor FC Volendam? ‘Hij wil graag op een hoger niveau spelen’

mag op huurbasis vertrekken bij PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. FC Volendam is geïnteresseerd in de twintigjarige middenvelder, maar de kans is groot dat Babadi een overstap naar de promovendus niet ziet zitten.

Hoofdtrainer Peter Bosz lijkt voor komend seizoen geen prominente rol weggelegd te zien voor Babadi. De Nederlands jeugdinternational zat zondag negentig minuten op de reservebank in de strijd tegen Go Ahead Eagles om de Johan Cruijff Schaal (2-1 overwinning) en ‘mag in principe verhuurd worden’.

PSV-watcher Rik Elfrink schrijft op X dat ‘voor Babadi meerdere clubs in de markt zijn’. “FC Volendam was er al vroeg bij, maar er zijn meer gegadigden voor de PSV'er en ook clubs die je normaliter hoger inschaalt op de ranglijst. En ook uit het buitenland.”

Elfrink denkt echter niet dat Babadi haalbaar is voor FC Volendam. “Babadi zelf wil graag op een zo hoog mogelijk niveau spelen. FC Volendam is dan geen heel logische optie. Wordt vervolgd.”