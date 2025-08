Noa Vahle neemt het als enige op voor ‘eikel’ van PSV

In De Oranjezomer wordt maandagavond gesproken over de wijze waarop zondag tijdens de wedstrijd van PSV om de Johan Cruijff Schaal tegen Go Ahead Eagles (2-1 overwinning), reageerde op zijn wissel. Tafelgast Job Knoester noemt de middenvelder van PSV ‘een eikel’.

Veerman speelde zondag een matige wedstrijd en weer na ruim een uur gewisseld bij PSV. Bij het verlaten van het veld liet hij zich van zijn slechtste kant zien: Veerman gaf invaller Ruben van Bommel geen handje, maar een zwiep met zijn heup.

Artikel gaat verder onder video

Noa Vahle bagatelliseert de actie van Veerman maandagavond in De Oranjezomer. “Dit is een beetje zoeken. Hij wordt er in de 62ste minuut afgehaald. Ruben van Bommel krijgt een stootje. In principe geef je hem een hand. Hij was denk ik wat gefrustreerd over zijn wedstrijd en dat hij er bij een 0-1 achterstand af gaat. Ik denk dat Joey Veerman na afloop heeft gezegd: sorry vriend, dat was niet de bedoeling.”

Knoester heeft overduidelijk minder sympathie voor het gedrag van Veerman. “Als je dit doet, dan ben je gewoon een eikel”, zegt de tafelgast en strafrechtadvocaat. De eveneens aanwezige Jack van Gelder reageert instemmend: “Ja.”

Knoester: “Je weet dat het gefilmd wordt. Dit doet je toch niet?”

Vahle spring in de bres voor Veerman. “Nou, niet per se een eikel. Het is een beetje lullig gedrag”, probeert de verslaggeefster het gedrag van Veerman goed te praten.

“Ja, een eikel dus”, reageert presentatrice Hélène Hendriks lachend. “Probeer het nog een keer”, zegt ze tegen Vahle. Laatstgenoemde blijft Veerman steunen: “Nee, hee. Hij is geen eikel.”