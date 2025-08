Jack van Gelder maakt korte metten met kopstuk van De Oranjezomer

Jack van Gelder heeft geen goed woord over voor de presentatie-skills van Johnny de Mol. De programmamaker en presentator verving Hélène Hendriks bij De Oranjezomer, die herstellende was van een operatie. Volgens Van Gelder kan De Mol namelijk niet presenteren.

De 44-jarige Hendriks maakte begin mei, live in Vandaag Inside, bekend dat zij onder het mes zou gaan voor een beklemde zenuw en daardoor in ieder geval de start van De Oranjezomer aan zich voorbij moet laten gaan. De eerste weken werd haar plek ingenomen door Johnny de Mol. Het herstel van de operatie duurde echter langer, waardoor Thomas van Groningen de voorbije weken de honneurs waarnam.

Hendriks keert maandagavond weer terug als presentatrice en dat betekent ook de terugkeer van sidekick Van Gelder. "Of ik De oranjezomer gemist heb?”, vraagt Van Gelder zich hardop af in gesprek met De Telegraaf. "Ik ben er goed doorheen gekomen. Het geeft veel rust om niet de hele dag ál het nieuws heel intensief in de gaten te moeten houden. Vanavond moet ik weer van alle affaires wat vinden.”

De afwezigheid van Van Gelder zorgde voor flink wat speculaties. ZO ging er rond dat de redactie van De Oranjezomer niet meer wilde samenwerken met oud-voetbalcommentator en dat De Mol liever een andere opzet wilde voor het programma. Daar is niets van waar zo stelt Van Gelder. "Toen bekend werd dat Johnny De Oranjezomer zou presenteren, wilde de redactie daar een vrouw als sidekick tegenover zetten. Daardoor is mijn schema in de war gekomen", vervolgt Van Gelder, die niet kan verklaren waarom Van Groningen met Raymons Mens wél een mannelijke sidekick kreeg. "Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe de keuzes daarin zijn gemaakt.”

'De Mol kan niet presenteren'

Van Gelder heeft wel een duidelijke mening over De Mol als presentator van De Oranjezomer. "Ik zou hem niet aanraden om nog een seizoen te presenteren, want dat kan hij niet”, is hij eerlijk. „Godzijdank is alles een vak. Het leiden van een talkshow vereist dat je heel breed bent in je kennis. Dat je leiding kan geven aan een tafel en dat je vanuit kennis van zaken altijd kan terugvallen op die kennis en het woord. Je zag Johnny steeds onzeker op zijn blaadje kijken, waardoor hij de volledige controle kwijt was.”

Of Van Gelder De Mol als sidekick had kunnen redden? "Misschien zou ik het heel moeilijk hebben gevonden om hem zo te zien. Aan de andere kant: toen hij HLF8 presenteerde en ik tegenover hem zat, ging het wel goed.” Wat is dan het verschil tussen deze twee talkshows? „Ik denk dat Johnny bij De Oranjezomer meer druk voelde.”