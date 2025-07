De Oranjezomer-tafelgast sneert plots naar Jade Anna (21)

De bekeuring van Jade Anna van Vliet (21) voor het gebruiken van de telefoon onder het autorijden is dinsdagavond ter sprake gekomen tijdens SBS6-talkshow De Oranjezomer. Onder meer Lale Gül is kritisch op de influencer, tevens de vriendin van Ajax-middenvelder .

Van Vliet ontving maandag een boete van 430 euro. Ze reed in de auto van haar vriend Taylor, die volgens haar niet zou beschikken over Apple CarPlay. Doordat de auto niet over dit systeem beschikt, was ze naar eigen zeggen ‘aan het kutten’ met haar telefoon. Dit werd toevallig onderschept door een verkeersagent in Alkmaar.

De betreffende politie deelde op zijn Instagram-account Verkeersagent_Alkmaar op zijn beurt weer dat er een boete was uitgedeeld aan een influencer. Van Vliet woont sinds begin van dit jaar in Alkmaar, dus het populaire RealityFBI had vermoedens en deed navraag bij Jade Anna zelf. De influencer bevestigde persoonlijk dat ze inderdaad een bekeuring had ontvangen.

“Why? Ik vind het een hele rare zet om dat te posten. Maar goed, hij is politieagent en zal wel weten wat mag en wat niet mag. Maar ik vind het best raar dat je dat gewoon online zet", aldus de influencer. "Ik vind het heel scheef dat een politieagent dat mag posten. Hij noemt geen namen, maar buurtagent, Alkmaar en influencer: één en één is twee. Iedereen kon weten dat het over mij gaat”, hekelde Jade Anna de berichtgeving van de politieagent.

Zelfs bij De Oranjezomer komt de boete van de bekende influencer aan bod. Lale Gül vindt dat de kritiek op de politieagent onterecht is: “Hij noemt haar naam helemaal niet. Die zegt alleen dat ook influencers niet achter het stuur mogen met hun telefoon. Jade Anna heeft zich vervolgens zelf geëxposed door erop te reageren…”

“Maar hoeveel influencers ken jij uit Alkmaar?”, zegt Thomas van Groningen. Gül heeft, net als Raymond Mens, geen idee. “Ik kende haar niet, dus ik zou niet weten dat ze uit Alkmaar komt. Zij is nota bene influencer, maar als een agent dat dan is, is het niet goed”, lacht Mens. “Een influencer kan toch toevallig in Alkmaar zijn? Zij hoefde zichzelf helemaal niet te exposen”, vindt Gül. Noa Vahle kan maar een conclusie trekken uit de discussie: “Het is wel echt komkommertijd als we het hierover gaan hebben.”

Bekijk hieronder de discussie terug:

VIDEO: De Oranjezomer - Lale Gül reageert op boosheid van Jade Anna richting agent: 'Zij heeft zichzelf geëxposed!'

