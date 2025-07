Jade Anna spuwt gal over verkeersagent: 'Heel scheef dat dit mag'

Jade Anna van Vliet heeft in een video op Snapchat haar onvrede uitgesproken over een verkeersagent die op Instagram postte dat een influencer een bekeuring van 430 euro kreeg voor het gebruiken van de telefoon onder het rijden. Al vrij snel werd duidelijk dat het bericht over Jade Anna ging. Hoewel de influencer zelf het eens is met de bekeuring, vindt ze het bericht op Instagram van de politieagent 'een hele rare zet'.

Maandagmiddag deelde het Instagram-account Verkeersagent_Alkmaar in de Story dat er een boete was uitgedeeld aan een influencer voor het gebruiken van de telefoon tijdens het rijden. Dit deed direct een belletje rinkelen bij RealityFBI, dat besloot navraag te doen bij Jade Anna. Samen met Taylor woont de influencer namelijk sinds begin dit jaar in de Noord-Hollandse stad.

Direct na het zien van de Story stuurde het juicekanaal een screenshot hiervan door naar Jade Anna, met daarbij de vraag of zij de boete, ter hoogte van 430 euro, had gekregen. Dat bevestigde de influencer direct. “Dader gevonden”, schrijft RealityFBI bij een screenshot van de reactie van Jade Anna. Ze bevestigde niet alleen dat ze een boete had gekregen, maar kwam ook met de uitleg. Ze reed in de auto van haar vriend Kenneth Taylor, dei volgens haar niet zou beschikken over Apple Carplay. Doordat de auto niet over dit systeem beschikt, was Jade Anna naar eigen zeggen ‘aan het kutten’ met haar telefoon.

Jade Anna legde de telefoon weg, keek op en zag vervolgens een motoragent naast zich rijden. Die gaf op een gegeven moment een stopteken. "Ik denk ja: stik erin”, reageert Van Vliet in een video op Snapchat. "Maar ja, ik kon hem geen ongelijk geven. Ja, ik zat op mijn telefoon voor de route. Hij zei dat ik aan het appen was, dat was niet zo.”

De verkeersagent in kwestie deelde de uitgedeelde verkeersboete op Instagram met daarbij de tekst: "Influencers tijdens het rijden op de telefoon. Ook hun kost het 430 euro". Voor RealityFBI was het een simpel optelsommetje omdat het een publiek geheim is dat Jade Anna in Alkmaar woont. Haar verhuizing naar Alkmaar was namelijk groot nieuws.

Jade Anna hekelt bericht verkeersagent

Volgens Jade Anna was het overduidelijk dat het Instagram-bericht van de agent over haar ging. In de Snapchat-video spreekt ze dan ook haar ongenoegen uit over het bericht. "Why? Ik vind het een hele rare zet om dat te posten. Maar goed, hij is politieagent en zal wel weten wat mag en wat niet mag. Maar ik vind het best raar dat je dat gewoon online zet", aldus de influencer. "Ik vind het heel scheef dat een politieagent dat mag posten. Hij noemt geen namen, maar buurtagent, Alkmaar en influencer: één en één is twee. Iedereen kon weten dat het over mij gaat.”

