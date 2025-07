Jade Anna krijgt boete van 430 euro en legt schuld bij Taylor

Jade Anna van Vliet heeft maandag een boete van 430 euro gekregen voor het gebruiken van haar telefoon achter het stuur, zo laat ze weten aan RealityFBI. De schuld hiervoor legt ze neer bij haar vriend . De auto van de middenvelder van Ajax zou namelijk niet over CarPlay beschikken.

Maandagmiddag deelde het Instagram-account Verkeersagent_Alkmaar in de Story dat er een boete was uitgedeeld aan een influencer voor het gebruiken van de telefoon tijdens het rijden. Dit deed direct een belletje rinkelen bij RealityFBI, dat besloot navraag te doen bij Jade Anna. Samen met Taylor woont de influencer namelijk sinds begin dit jaar in de Noord-Hollandse stad.

Artikel gaat verder onder video

Direct na het zien van de Story stuurde het juicekanaal een screenshot hiervan door naar Jade Anna, met daarbij de vraag of zij de boete, ter hoogte van 430 euro, had gekregen. Dat bevestigde de influencer direct. “Dader gevonden”, schrijft RealityFBI bij een screenshot van de reactie van Jade Anna.

Niet alleen bevestigde Jade Anna dat zij de boete had ontvangen, ook komt ze met een korte uitleg. De influencer schrijft namelijk dat ze in de auto van haar vriend, Taylor, reed. De bolide van de Ajacied zou volgens haar niet beschikken over Apple CarPlay, waarmee enkele essentiële functies van de telefoon handsfree gebruikt kunnen worden. Doordat de auto niet over dit systeem beschikt, was Jade Anna naar eigen zeggen ‘aan het kutten’ met haar telefoon.

© Instagram @verkeersagent_alkmaar/Instagram @reality_fbi/Realtimes

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

