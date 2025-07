Sneijder en Yolanthe delen verdriet en plaatsen allebei Instagram-post

Wesley Sneijder staat op sociale media stil bij het overlijden van zijn moeder Sylvia. Precies twee jaar geleden overleed zij op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Op Instagram deelt Sneijder een foto van zijn moeder, met de tekst: Love You. Daar schrijft hij bij: “Twee jaar zonder jou lieve mama, maar je laat me nog steeds lachen. Om jouw grappen, je scherpe opmerkingen, je humor die áltijd op het juiste moment kwam. Ik mis je.”

"Niet alleen je warmte en liefde, maar ook die typische Syllie-grappen die niemand ooit zo goed zal kunnen als jij. Je bent weg uit het zicht, maar voor altijd in m’n hart en in m’n glimlach. Want elke keer als ik lach, lach jij met me mee. 🌙🤍”

Ook Yolanthe Cabau deelt het verdriet. Zij plaatst zaterdag een foto waarop Sylvia een kus geeft aan Xess Xava, het zoontje van Yolanthe en Sneijder. "Love you zoooo veel!! Lieve oma Syllie... We missen jou nog elke dag.. 😢❤️"