Verdrietig nieuws voor Sneijder: moeder Sylvia op 59-jarige leeftijd overleden

Heel verdrietig nieuws voor Wesley Sneijder en zijn directe familie. Sylvia Sneijder-Thiele, de moeder van de recordinternational van het Nederlands elftal, is op 59-jarige leeftijd overleden.

Dat maakt Sneijder donderdag bekend via Instagram. “Rest in peace. Love you forever mama”, schrijft de voormalig voetballer bij de foto van zijn moeder. Eerder werd bekend dat Sylvia Sneijder-Thiele aan longkanker leed, maar eind 2022 werd door Rodney Sneijder nog bevestigd dat ze daarvan schoon was verklaard.

Waaraan de moeder van Sneijder is overleden, is dan ook niet duidelijk. Mogelijk is de vreselijke ziekte toch weer teruggekeerd in het haar lichaam. Ook Rodney Sneijder en Wesley's ex-vrouw Yolanthe Cabau hebben zich via Instagram verdrietig uitgelaten over het overlijden.

“Lieve Syllie, wat heb je gestreden en wat ben ik supertrots op jou. Ik hou zielsveel van jou voor altijd. Rust zacht liefste mama Syl”, schrijft Yolanthe Cabau over Sylvia Sneijder-Thiele.