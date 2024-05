‘Farioli arriveert in Nederland, spoedig aankondiging verwacht’

Francesco Farioli is donderdagochtend gearriveerd in Nederland, weet Tim van Duijn van Voetbal International. Woensdagmiddag zouden Ajax en OGC Nice al een mondeling akkoord hebben bereikt over de overgang van de trainer. In Amsterdam aangekomen is de verwachting dat een officiële aankondiging niet lang meer kan duren.

Woensdagmiddag kwam naar buiten dat Ajax en Nice tot een akkoord zijn gekomen over de transfer van Farioli. De Amsterdammers zouden een bedrag van 1,25 miljoen euro voor hem betalen. De Italiaan landde vervolgens nog geen 24 uur later in Nederland om de overgang af te ronden.

Farioli zal zijn assistenten Daniele Cavalletto en Felipe Sanches Mateos meenemen naar de Johan Cruijff ArenA. Ook Dave Vos zal onderdeel uitmaken van de technische staf van de Italiaan. Als de club en trainer de laatste plooien hebben gladgestreken, tekent de oefenmeester een contract tot 2027 in Amsterdam.

Met de Italiaan in Nederland, zal een officiële aankondiging niet lang meer op zich laten wachten. De verwachting is dat Ajax de komst van Farioli op donderdag nog wereldkundig zal maken.

⚡️Breaking exclusive: Francesco Farioli IS in Nederland! — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) May 23, 2024

