Bosz ziet reservespeler weken niet goed trainen: ‘Heb hem verteld dat ik dat begrijp’

maakte afgelopen zomer de overstap van FC Augsburg naar PSV. In Eindhoven moest de Amerikaan het doen met een plaats op de bank achter aanvoerder Luuk de Jong. Volgens trainer Peter Bosz was hij de eerste acht maanden heel gretig om zichzelf te bewijzen, maar viel dit daarna weg. Dat is iets wat de keuzeheer wel begrijpt.

“De nummer één op zijn positie is Luuk de Jong”, begint Bosz in de podcast van GoodHabitz. “Hij is mijn aanvoerder, hij scoort nog meer dan hij al deed en hij is zo belangrijk voor het team. Pepi trainde voor acht maanden op een geweldige manier. Altijd zei hij: ‘Ja, meneer, ik begrijp het’.”

Na die acht maanden had Pepi nog altijd geen basisplaats weten te bemachtigen, dus nam zijn motivatie op de training af. “Toen was het weg, waarna hij een paar weken niet goed heeft getraind. Vervolgens heb ik met hem gesproken en hem verteld dat ik het begrijp. Ik heb gezegd dat ik begrijp dat hij teleurgesteld is en dat het lastig voor hem is om gemotiveerd te blijven. Ik denk dat het heeft gewerkt, want nu is hij weer op het juiste spoor en presteert hij weer.”

