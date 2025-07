Estavana Polman komt ineens met ander geluid over relatie met Rafael van der Vaart

Estavana Polman staat er toch voor open om te trouwen met Rafael van der Vaart. Eerder had de handbalster aangegeven dit niet te willen, maar in gesprek met Beau Monde houdt ze nu een slag om de arm. Wel benadrukt ze geen haast te hebben om te trouwen.

In november vertelde Van der Vaart dat hij zeer waarschijnlijk niet nog een keer zal trouwen. De oud-voetballer was jarenlang gehuwd met Sylvie Meis, maar in 2013 gingen de twee uit elkaar. Sinds 2016 is Van der Vaart samen met Polman, maar de twee zijn nooit getrouwd. In het Omroep MAX-programma Sterren op het Doek vertelde de ex-prof destijds dat hij het ‘misschien nog wel een keer wil proberen’. “Maar Estavana zegt dan: ‘Je doet het maar één keer en jij hebt het al een keer verkloot’. Zo praat ze, en dat is best hard.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Betrokkene doet boekje open over bruiloft Sylvie Meis en Rafael van der Vaart

Inmiddels lijkt Polman haar mening te hebben bijgeschaafd, zo valt op te maken uit een gesprek met Beau Monde. “Let’s see”, zegt de handbalster wanneer ze de vraag krijgt of ze van plan is om ooit met Van der Vaart te trouwen. “Als het straks allemaal goed voelt en we hebben een huisje in Nederland…”, houdt ze de deur op een kier. De twee wonen momenteel met hun dochter Jesslynn in Boekarest in Roemenië, waar Polman speelt voor CS Rapid București. “We hebben geen haast. We zijn negen jaar samen en hartstikke gelukkig, maar we zijn nu vooral druk met andere dingen.”

Van der Vaart reist veel heen en weer

Polman is heel blij dat Van der Vaart, ondanks zijn werk als analist in Nederland, gewoon in Roemenië bij haar kan wonen. “We hebben thuis een hulp, maar ook mijn ouders en schoonouders springen regelmatig bij, want Raf is wekelijks in Nederland voor werk”, geeft de sportster aan. “Hij geeft alles op om bij mij en Jess hier in Boekarest te zijn, en het is niet niks om elke keer maar heen en weer te moeten reizen.” Als de voormalig Ajacied dan een keer in Nederland wil blijven, vind ze dat prima. “Ik vind dat juist gezond. Ik ga ervan uit dat wij de rest van ons leven bij elkaar blijven, dus ik kan nog heel lang naar zijn hoofd staren.”

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 Grote zorgen om Xess Xava (9), zoontje van Sneijder en Yolanthe 🔗

👉 ‘Bruiloftsgasten woest op vakantievierende Matthijs de Ligt’ 🔗

👉 'Dit enorme bedrag kreeg Yolanthe na scheiding van Sneijder' 🔗

👉 Sylvie Meis doet pijnlijke onthullingen over relatie met Van der Vaart 🔗

👉 Frenkie de Jong en Mikky pakken hun spullen: luxe appartement staat te koop 🔗